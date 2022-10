Fire nye russere varetektsfengslet: – Kan ikke utelukke flere saker

Tre menn og én kvinne fra Russland er pågrepet og varetektsfengslet i Nordland, opplyser politiet mandag. – Nå ser vi konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge, sier beredskapsministeren.

– Det er viktig i dagens situasjon at vi har økt årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som kan fremstå mistenkelig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

17. okt. 2022 12:16 Sist oppdatert nå nettopp

Fire russiske statsborgere er pågrepet og varetektsfengslet. De skal ha fotografert et objekt underlagt fotoforbud. De er siktet for å ha kartlagt skjermingsverdige objekter. Så langt er det ikke påvist noen sammenheng med sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl hasteinnkalte mandag formiddag til en pressekonferanse om «dagens situasjon». Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hensikter som eventuelt ligger bak sakene som nå er under etterforskning, understreker hun.

– Men: Nå ser vi konsekvensene av den nye sikkerhetssituasjonen i Norge. Sakene vi har sett de siste dagene, understreker viktigheten av all beredskapen vi har satt i verk etter krigsutbruddet i Ukraina, sier Mehl. Hun fortsetter:

– Vi kan ikke utelukke flere slike saker fremover.

Mehl sier at politiet og PST er på jobb for å sikre tryggheten i Norge hver eneste dag. Det er også de andre sikkerhets- og beredskapsaktørene i landet.

– Nå er det høy beredskap og fullt fokus på trusselbildet rundt oss og den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen.

Trenger økt årvåkenhet

Statsråden er takknemlige for den årvåkenheten politiet utviser, men ber også folk flest om å være aktsomme.

– Det er viktig i dagens situasjon at vi har økt årvåkenhet i samfunnet på aktivitet som kan fremstå mistenkelig. Den type aktivitet bør rapporteres til politiet lokalt, sier Mehl.

Regjeringen har styrket beredskapen mot sammensatte trusler fra fremmede makter, sier statsråden.

– Våre etterretnings- og sikkerhetstjenester viser til at fremmede stater kan benytte denne typen virkemidler for å skape uro og usikkerhet i Norge.

Holder grensen åpen

Mehl viste deretter til at noen av de sammensatte truslene kan være falske nyheter, dataangrep, migrasjonspress eller fordekte militære sabotasjeaksjoner.

– Alt kan være del av det sammensatte trusselbildet.

Mehl fortalte at hun har tett kontakt med statsminister Jonas Gahr Støre, og at alle statsråder har gjennomgått sin sektor.

– Regjeringens høyeste prioritet nå er å skape trygghet, sier Mehl.

Hun forteller at etterretningstrusselen fra Russland i stor grad er rettet mot kraftanlegg, petroleums- og forsvarssektoren. PST har bedt om tips fra steder i nærheten av slike anlegg.

– Det behøver ikke bare være droner. Det kan også være andre ting, sier Mehl.

Til tross for at norske myndigheter følger nøye med på utviklingen på grensen til Russland, vil grensen ved Storskog holdes åpen, sier Mehl til NTB.

– Akkurat nå mener vi det er riktig å stå på at grensen er noe åpen, selv om det er gjort sterke begrensninger i blant annet russeres muligheter til å få turistvisum i Norge.

Ransaket bil

– Under en kontroll av en russiskregistrert bil, tirsdag 11. oktober i Mosjøen, kom det frem at personer med tilknytning til denne bilen var observert mens de fotograferte objekt som er underlagt fotoforbud et sted i Nordland, skriver politiet.

Det var på bakgrunn av denne informasjonen at de fire personene ble anholdt og etter hvert pågrepet.

Etter pågripelsen ble bilen ransaket. I den ble det funnet fotoutstyr og et «relativt omfattende bildemateriale», skriver politiet.

De fire ble fremstilt for varetektsfengsling torsdag 13. oktober. Helgeland Tingrett ga fredag 14. oktober politiet medhold i å varetektsfengsle dem for syv dager.

Hevder å være turister

De fire er siktet etter informasjonsloven, «for å ha gjort opptak av eller på annen måte brukt informasjon som gjelder bestemte angitte skjermingsverdige objekter eller aktivitet som pågår i eller ved slike objekter».

Etterforskningen har vist at de fire har kommet kjørende til Norge via Finland. De hevder å være turister på besøk i Norge.

Det er foreløpig ikke påvist sammenheng mellom de sakene hvor to russere ble varetektsfengslet i henholdsvis Troms og Finnmark. Politiet har heller ikke gjort funn av drone i denne saken, kun ordinære fotoapparater.

«Videre etterforskningsskritt vil blant annet være å gjennomgå det omfattende bildematerialet som er funnet. I den hensikt å avdekke eventuell ulovlig fotografering av skjermingsverdige objekter», skriver politiet.