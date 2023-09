For syk til å sone. Nå er «Sonya» sendt tilbake til fengsel likevel.

En av Norges farligste kvinner (21) er for syk til å sone. Nå er hun sendt ut fra psykiatrien, som ikke kan behandle henne. – Hårreisende, sier kvinnens advokat.

Onsdag ble Sonya fraktet fra Dikemark til Bredtveit fengsel mot sin vilje.

Publisert: 20.09.2023 20:09 Oppdatert: 20.09.2023 21:22

«Sonya» var bare et barn da hun drepte en ung jente på Sørlandssenteret. Etter å ha vært kasteball i barnevernet, sendes hun nå mellom kriminalomsorgen og psykiatrien.

Som Aftenposten har avdekket mener Kriminalomsorgen at hun er for syk til å være i fengsel. I februar 2022 ble hun overført fra fengsel til tvungent psykisk helsevern og overført til sikkerhetsavdelingen på Dikemark sykehus. I vår vedtok Lagmannsretten at hun fortsatt skulle være innlagt på tvang der.

Men Dikemark vil ikke lenger at Sonya, som nekter å ta imot behandling, skal ta opp en plass på sykehuset.

– Ingenting hjelper. Det er ikke alle tilstander vi kan behandle, sa faglig ansvarlig Pia Wiig til Aftenposten.

– Det er åpenbart at jeg er for syk til å være i fengsel. Men det er ingen som vil ha meg, sa Sonya.

– Jeg føler meg som Norges mest forhatte pasient, sier Sonya. Hun vurderes av leger til å være «særdeles farlig». Vis mer

Fastspent i belter 500 ganger

Sonya har på ett og et halvt år ligget fastspent i belter over 500 ganger på avdelingen, har Aftenposten dokumentert. Ofte har hun blitt liggende fastspent i timevis etter å ha skadet seg selv eller ansatte. Truslene hun roper fra beltesengen er blitt grovere og grovere.

«Jeg har drept før, og jeg kommer til å drepe igjen!»

– Når jeg er på mitt mørkeste, har jeg få grenser for hva jeg kan finne på å gjøre mot andre, sa kvinnen til Aftenposten.

– Vi er stuck i en situasjon der vi ikke har så mange verktøy, sier Pia Wiig, faglig ansvarlig på sikkerhetsavdelingen på Dikemark. Vis mer

Wiig fattet et vedtak om at tvungent psykisk helsevern skulle opphøre, og at kvinnen måtte fraktes tilbake til fengsel.

– Wiig endrer mening om pasientens tilstand, uten å ha møtt kvinnen, uten at det har skjedd noe nytt i saken. Det er hårreisende, sier kvinnens advokat Heidi Reisvang.

Sonya har i lang tid nektet å møte faglig ansvarlig Pia Wiig på Dikemark. Wiig svarer at deres diagnostiseringer alltid baseres på grundige tverrfaglige utredninger.

– Etter en lengre oppfølgingstid kan det derfor være riktig å endre vurdering, sier hun.

Sonya og hennes advokater klaget, og saken ble sendt til Kontrollkommisjonen KontrollkommisjonenKontrollkommisjonen skal sikre den enkeltes rettssikkerhet i møtet med psykiske helsevern. Kommisjonen kontrollerer tvangsvedtak og behandler blant annet klager fra pasienter som blir utsatt for tvang eller er på tvungent psykisk helsevern. . De behandler klager fra personer som er på tvang. Nå er konklusjonen klar:

Kontrollkommisjonen støtter Dikemark sykehus i vurderingen av at det ikke er grunnlag for å holde Sonya på tvungent psykisk helsevern.

Advokat Heidi Reisvang mener håndteringen av Sonya er hårreisende. Vis mer

Sluttet å utagere

Kommisjonen merket seg en spesiell utvikling. 12. juli i år fikk Sonya beskjed om at sykehuset fra nå vil anmelde all voldsbruk. Frem til da hadde Sonya utagert og utsatt ansatte for vold og trusler opptil flere ganger om dagen. Så stanset det helt. De siste to månedene har hun ikke utagert eller vært beltelagt.

«Kontrollkommisjonen konstaterer at hun sluttet raskt å utagere da hun fikk beskjed om at sykehuset ville anmelde henne. Hun så selv for seg at slike anmeldelser kunne føre til at hun senere ville bli dømt til forvaring, og utageringene opphørte. Det underbygger at utageringene hennes i stor grad har vært instrumentelle, og at funksjonsnivået er langt bedre enn tidligere vurdert».

Sonya er ikke enig i dette. Hun mener det er «helt feil å si at alle utageringer er viljestyrt. Det er en akse mellom kaos og kontroll. (...) Jeg er roligere nå, jeg har innfunnet meg med situasjonen og er motløs».

Kvinnens egne bilder fra lukket avdeling. «Sonya» er blitt lagt i belter over 500 ganger på ett og et halvt år. Her er hun iført såkalte transportbelter på armer og ben. Vis mer

Bekymret for hennes fremtid

Onsdag ble den drapsdømte kvinnen fraktet fra sykehuset til Bredtveit kvinnefengsel der hun tidligere har sonet.

Kvinnens advokat frykter at hun nå bare blir verre.

– Nå risikerer hun igjen å havne i skytteltrafikk mellom psykiatrisk akuttmottak og fengsel. Eller forsøker å skade seg selv eller andre, advarer Reisvang.

Kontrollkommisjonen er bekymret for Sonyas fremtid. «Det er vanskelig å se for seg gode løsninger for henne og samfunnet», skriver de.

Advokat Heidi Reisvang er helt uenig i det kommisjonen har vedtatt.

– Tvangsinnleggelse er det eneste reelle alternativet. Hun er for syk til å være i fengsel. Hun faller rett og slett mellom to stoler, i et tomrom, som jeg mener samfunnet og staten må ta ansvar for.

Armene til Sonya er dekket av arr fra selvskading og blåmerker etter basketak med ansatte. Vis mer

Utslitt fra før

Flyttingen til Bredtveit er midlertidig og vil trolig vare en uke eller to. Etter det ligger det an til at Sonya overføres til Skien fengsel.

Skien ble omgjort til kvinnefengsel i juli, og mye arbeid med omleggingen gjenstår. Alle mannlige ansatte, deriblant massedrapsmannen Anders Behring Breivik, ble flyttet og 40–50 nye kvinner kom inn. Svært mange av dem med alvorlige psykiske lidelser.

– Det har vært noen ekstremt krevende måneder. De ansatte er slitne og sykefraværet er veldig høyt nå, sier direktør Synne Engh-Hellesvik i kriminalomsorgen region sør.

Hun kan ikke uttale seg om enkeltsaker, men sier omleggingen av fengselet har vært stor og belastende for de som jobber der.

– Hvis du er for syk til å sone, må fengselet vudere straffeavbrudd. Det er fortsatt helse, ikke fengsel, som er ansvarlig for helsetjenester.

– Jeg skjønner at jeg ødelegger mye for meg selv, sier Sonya. Nå er hun overført fra lukket sikkerhetsavdeling i psykiatrien til fengsel, mot vin vilje. Vis mer

Fakta Derfor omtaler vi saken A-magasinet har møtt og intervjuet den drapsdømte kvinnen flere ganger mellom 2017 og 2023. Kvinnen ble i 2022 overført fra fengsel til tvungent psykisk helsevern. Hun er vurdert til å være tilregnelig og samtykkekompetent. Det vil si at hun kan ta egne valg og forstå konsekvensene av dem. A-magasinet belyser Sonyas situasjon fordi den reiser en rekke prinsipielle spørsmål om hvordan Norge skal håndtere straffedømte som er for syke til å sone på vanlig måte. Kvinnefengslene er i dag ikke godt nok rustet til å håndtere dem. I Sonyas tilfelle står det om samfunnets behov for å beskyttes mot henne samtidig som hennes grunnleggende menneskerettigheter skal oppfylles. Av hensyn til kvinnens unge alder, familie og fremtid er hun anonymisert. Kvinnens angrep på ansatte ble tidligere ikke anmeldt. Først etter at A-magasinet stilte spørsmål ved dette, fikk kvinnen i juli i år et varsel om at vold mot ansatte ville bli anmeldt. Sykehuset anser henne som tilregnelig. Anmeldelsene kan bety at det i fremtiden reises nok en straffesak mot den drapsdømte kvinnen. Vis mer