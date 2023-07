På denne greske øya er det meldt 45 grader i dag. Og verre kan det bli.

Hetebølge kan føre til ny europeisk varmerekord. Familien fra Vestlandet koser seg i varmen, men søker tilflukt ved bassenget til det blir kjøligere.

Etter at familien fra Vestlandet kom frem til Rhodos, har de tilbrakt mye tid ved bassenget. Når det er på det varmeste, søker de ly i skyggen. Vis mer

– Det er klart at det er varmt. Det er ingen tvil om det, men vi søker ly i skyggen og på hotellrommet når varmen er på det verste, sier Sindre Matre.

Han ringer fra bassengkanten på hotellet på Rhodos. Lyden av glade barnehyl og lek i vannet kan høres i bakgrunnen.

Lørdag er det meldt opp til 46 grader på den greske øya, ifølge Yr.

– I dag skal vi ta det med ro. Det blir nok en del tid i skyggen, og vi blir nok på hotellet hele dagen i dag, sier han.

Utfluktene utsetter de til neste uke, da er det meldt kjøligere temperaturer.

Tidligere denne uken møtte Aftenposten familien på Gardermoen. Da sto de i en lang kø for å få sjekket inn bagasjen og var forberedt på hetebølgen som herjer sør i Europa.

Familien på fire står i kø for å sjekke inn bagasjen. Her var de på vei til Rhodos. Vis mer

Stengte Akropolis

Hetebølgen har fått navn Cerberus. Den, kombinert med værfenomenet El Niño El NiñoEt værfenomen. Det oppstår når vannet i Stillehavet blir varmere enn normalt. Det kan føre til nye varmerekorder, at hetebølgene blir sterkere og stormene kraftigere fremover. El Niño pleier å gi den globale temperaturen et midlertidig løft., har ført til at sørlige deler av Europa nå opplever ekstremt høye temperaturer.

Hetebølgen bekymrer nå myndighetene i flere land i og rundt Middelhavet. For i fjor førte hetebølgen på kontinentet til over 61.000 dødsfall.

Fredag annonserte greske myndigheter at de stenger Akropolis Akropolis En antikk borg i den grekse hovedstaden. Borgen ligger på et lite fjell og rager 150 meter over sjøen.for turister på grunn av varmen. Også lørdag holder de landemerket stengt mellom kl. 12 og 17.30. De har også satt inn rekke andre tiltak.

Fakta Dette gjør greske myndigheter for å håndtere varmen Dagene i forkant hadde de plassert en ambulanse ved monumentet for å bistå turister i varmen.

Myndigheter har stengt tilgangen til naturreservater og skoger for å redusere risikoen for skogbrann.

Noen greske kommuner har også åpnet områder med aircondition for offentligheten, så folk kan søke ly fra varmen. Vis mer

Turister forlater Akropolis etter at det kjente monumentet ble stengt fredag på grunn av varmen. Vis mer

Mulig ny europeisk varmerekord

Landene Kroatia, Frankrike, Spania, Italia og Tyrkia venter alle høye temperaturer de neste dagene.

I Italia har myndighetene sendt ut rødt varsel om ekstrem varme til 16 italienske byer. Blant dem er Roma, Firenze og Bologna.

Det er ventet skyhøye temperaturer i Italia neste uke, når landet treffes av nok en hetebølge, som har fått navnet Charon.

Turister søker ly fra solen i Roma, hvor det er sendt ut rødt varsel om ekstrem varme. Vis mer

De italienske øyene Sardinia og Sicilia kan få temperaturer opp mot 48 grader, noe som nærmer seg den europeiske varmerekorden på 48,8 grader.

I dyrehagen i Madrid mates nå dyrene med pinneis. Isen er laget av maten dyrene vanligvis spiser.

En panda nyter en frukt-pinneis i dyrehagen i Madrid. Bildet er fra i fjor da de innførte samme tiltak for å kjøle ned dyrene i varmen. Vis mer

Flere områder i Spania og Hellas forventes å få temperaturer opp mot 45 grader denne helgen. Deriblant Rhodos, der familien fra Vestlandet befinner seg.

Fakta Hetebølgen Cerberus Hetebølgen som herjer sør i Europa, har fått navn Cerberus. Den, kombinert med værfenomenet El Niño El NiñoEt værfenomen. Det oppstår når vannet i Stillehavet blir varmere enn normalt. Det kan føre til nye varmerekorder, at hetebølgene blir sterkere og stormene kraftigere fremover. El Niño pleier å gi den globale temperaturen et midlertidig løft., har ført til at Europa nå blir ekstremt varmt. Landene Kroatia, Frankrike, Hellas, Spania, Italia og Tyrkia kan alle få temperaturer på over 40 grader.

Flere byer i Italia har fått rødt varsel for ekstrem varme. Blant dem byene Roma, Firenze og Bologna.

De italienske øyene Sardinia og Sicilia kan få temperaturer opp mot 48 grader, noe som nærmer seg den europeiske varmerekorden på 48,8 grader. Hetebølgen skal prege været i Middelhavsområdet i rundt to uker, noe som bekymrer myndighetene i Sør-Europa. For i fjor førte hetebølgen på kontinentet til over 61.000 dødsfall. Italia hadde flest. Hetebølgen startet som et høyttrykk over Nord-Afrika, og har tatt med seg varm luft nordover inn mot Middelhavet. Nå treffer den Sør-Europa. Hetebølgen forventes å vare i rundt to uker i Sør-Europa. Den er blitt oppkalt etter en trehodet hund i gresk mytologi som var vakt for underverdenen. Kilde: AP/Euronews Vis mer

Pause fra varmen midt på dagen

Varmen til tross, koser familien seg på ferie. De har akkurat tilbrakt første delen av dagen i en badepark på hotellet.

– Vi klarer faktisk å være ute i varmen, så lenge vi holder oss i skyggen. Særlig hvis vi også kombinerer det med en dukkert, sier Sindre Matre.

Også barna Sanna (8) og Robert (12) takler varmen fint. Sindre sier likevel at familien tar rundt en times pause fra varmen ved lunsjtider. Da søker de ly inne på hotellet – der det er aircondition.

– Det er deilig med all-inclusive. Da kan vi jo hente oss så mye vann og Pepsi Max vi vil i løpet av dagen. Så vi får i oss nok væske, legger han til.

Til tross for at varmen er intens, så koser familien seg på tur. De vil heller være her enn i regnværet hjemme. Bildet viser Sindre sammen med datteren Sanna og samboer Liv Karen Leknes. Vis mer

Var forberedt

– Det hjalp nok at vi var mentalt forberedt på at det kom til å bli veldig varmt, sier tobarnsfaren.

Han sier familien har fulgt med på medieoppslagene om varmen de siste dagene.

– Varmen er jo intens. Men siden vi var forberedt, kunne vi jo legge opp løpet deretter, legger han til.

Familien fikk tilsendt en melding fra en venn som skrev at det er 14 grader og regn hjemme.

– Så vi angrer ikke på at vi dro. Da vil vi heller være i varmen, sier han og humrer.