Kraftig brann i rekkehus på Bøler: To sendt til sykehus

Brannen i Bølerbakken oppsto i en rekke med fire enheter.

Brannvesenet sier 17.35 at de har dempet brannen.

17. nov. 2022 17:29 Sist oppdatert 10 minutter siden

Brannvesenet rykket like før klokken 16.30 torsdag kveld ut med 14 biler til Bølerbakken i Oslo. Der brant det kraftig i et rekkehuskompleks.

Kl 19 opplyser Aftenpostens reporter på Bøler at det fortsatt er ambulanser, brannbiler og politibiler på stedet. Det er begrenset med røyk i området.

To personer er kjørt til sykehus med lettere skader. Torsdag kveld sier operativ leder at de har evakuert 12 boenheter.

– Det er to personer som blir tatt vare på av helsevesen som får behandling, sier han til Aftenposten.

Brannen er dempet, meldte brannvesenet 17.35.

Røyk og sperringer

Det skal ikke være noen flere skadede. Politiet og brannvesenet jobbet ved 19.00-tiden fortsatt på stedet for å slukke brannen. Operativ uteleder informerte om at brannen er under kontroll, men at et intensivt slukkingsarbeid fortsatt pågår.

Det er ikke lenger spredningsfare til andre boliger rundt.

Broen fra Bøler senter over T-banen er sperret. T-banen går forbi, men stopper fremdeles ikke på Bøler stasjon.

Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, men politiet etterforsker nå saken, ifølge operativ uteleder på stedet.

Møtt av sperringer

Elisabeth Mortensen og familien var ikke hjemme da brannen brøt ut i rekkehusområdet der de bor. Brannvesenet hadde evakuert beboere. Veiene i området rundt brannstedet ble sperret.

– Vi fikk sjokk da vi ble møtt av politiet og sperringer. Nå har vi akkurat fått tillatelse til å komme inn i huset igjen, sier Mortensen til Aftenposten kl. 18.

Familien bor i nr. 15, ca. 40 meter fra rekkehuset der det fortsatt brenner.

Vært opptatt av brannsikkerhet

Mortensen forteller at det nå er mindre røyk, men at det tidligere var åpne flammer i taket på det brennende rekkehuset. Hun beskriver sterk røyklukt i området.

Rekkehusene på Bøler ble bygget i 1956–57.

– Vi i sameiet har vært opptatt av brannsikkerhet, sier Mortensen. Hun forteller at styret var på brannsamtaler nylig, og at leilighetene har brannvegger.

– Nå håper vi at alle de berørte har kommet seg i sikkerhet, sier hun.

– Luft ut røyken

Beboere på Bøler ble oppfordret til å lukke dører og vinduer slik at røyk ikke skulle komme inn.

– Hvis andre personer har pustet inn mye røyk, må de ta kontakt med helsevesen i løpet av kvelden. Hvis folk har fått røyk inn i boligene, må de lufte ut røyken, sier operativ leder på stedet.

Det skal ikke være flere folk i leilighetene. Politiet meldte først om brannen klokken 16.24.