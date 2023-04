Helseplattformen-kaoset: Minst 44 pasienter fikk ikke helsehjelp i tide

En gjennomgang viser at 44 pasienter ikke fikk helsehjelp innen fristen på grunn av problemer med det nye journalsystemet i Midt-Norge.

Innføringen av Helseplattformen har ført til kaotiske forhold ved St. Olavs i Trondheim, som er landets fjerde største sykehus. Her jobber rundt 11.000 mennesker.

Det kommer frem i et styredokument fra Helse Midt-Norge.

Bakteppet er innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen.

Prosjektet koster nærmere fire milliarder kroner. Det skulle gi helsesektoren i landsdelen et viktig digitalt løft, men de siste månedene har vært preget av kaos, store mangler, skarp kritikk og eskalerende kostnader.

Helsetilsynet har slått fast at systemet er en fare for pasientenes sikkerhet.

I en gjennomgang som er fremlagt for styret, fremkommer det at det er blitt gjennomført en omfattende gjennomgang etter at 16.000 elektroniske brev ble borte.

Dette var brev som inneholdt alt fra prøvesvar til innkallinger til behandling.

Fakta Helseplattformen Ny, felles pasientjournal og et pasientadministrativt system for sykehus, kommuner og fastleger i Midt-Norge.

Selskapet Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 og eies av Helse Midt-Norge (60 prosent) og flere kommuner, med Trondheim som den største.

Bygger på teknologi fra det amerikanske selskapet Epic Systems, som er en av verdens største leverandører på området. I tillegg innføres en automatisert løsning for tilgangsstyring levert av IBM Norge.

Innebærer blant annet at man går bort fra å føre journaler som fritekst og heller bruker standardiserte diagnosekoder.

Ble innført av Trondheim kommune i alle tjenesteområder innen helse og velferd, inkludert ett fastlegekontor, i mai 2022.

Ble innført av St. Olavs hospital 12. november 2022.

I bruk i ni kommuner. 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale (se kart i saken).

Har hittil kostet 3,8 milliarder kroner og tatt tre år å få systemet inn i Midt-Norge.

Alle sykehus i de tre andre helseregionene i Norge bruker journalløsninger fra det norske selskapet DIPS AS.

Bruker gule lapper for å holde oversikt

Her slås det fast at 44 pasienter ikke har nødvendig helsehjelp innen en frist som er definert som medisinsk forsvarlig. Dette kalles fristbrudd.

Ifølge Helse Midt-Norge er det ikke påvist at noen av disse pasientene har fått skader som følge av fristbruddene.

Men Helsetilsynet slår fast at problemene med Helseplattformen er så store at det «utfordrer helseforetakets evne til å yte forsvarlig helsehjelp».

«Ansatte ved St. Olavs hospital har iverksatt en rekke avbøtende ekstratiltak i form av ekstra dobbeltkontroller samt bl.a. skyggeregnskap for å sikre at informasjon om pasientene ikke går tapt slik at utredning, behandling og oppfølging skjer som planlagt», heter det.

Dette har blant annet blitt gjort ved at viktig informasjon skrives opp på gule lapper, ifølge Helsetilsynet.

Kan bli nye utsettelser

Helseplattformen ble tatt i bruk på St. Olavs hospital i november. Dette er landets fjerde største sykehus. Etter planen skulle systemet tas i bruk ved andre sykehus i Midt-Norge fra nå i vår, men dette er utsatt i inntil ett år på grunn av alle problemene.

Nå ligger at an til at det kan bli ytterligere forsinkelser og utsettelser. Årsaken er at 15. mai er satt som en frist for nå en rekke alvorlige feil i Helseplattformen skulle være rettet.

Helseplattformens over 300 ansatte jobber nå på spreng sammen med leverandøren Epic for å få systemet til å fungere bedre.

Men i styredokumentene skriver Helse Midt-Norge at risikoen er høy for at man ikke får løst problemene innen 15. mai. De forklarer blant annet dette med mangel på ressurser og mange kritiske og presserende oppgaver som må løses samtidig.

Blant annet gjelder dette problemer med at journalsystemet «låser seg» når det brukes av flere samtidig.

«Det er usikkert om en vil nå et nivå innen 15. mai som er definert som er tilfredsstillende i forhold til pasientsikkerheten», heter det.

Konklusjonen er derfor at det er «grunn til å tro at all optimalisering og feilretting som er på oppgavelisten ikke vil være avsluttet til 15.5.23»