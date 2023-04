Politiet har startet etterforskning etter sykdomstilfeller på russetreff i Halden

Politiet har igangsatt etterforskning etter at flere ungdommer skal ha blitt uforklarlig syke under et russetreff i Halden.

Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer etter russetreffet på Fredriksten festning i Halden. Sykehuset mistenker syntetisk dop.

23.04.2023 15:44

Fem ungdommer ble natt til søndag sendt til Kalnes sykehus med pusteproblemer etter russetreff i Halden. Det er ikke kjent hva slags stoff de har fått i seg. Imidlertid er det mistanke om at det kan være snakk om et nytt narkotisk stoff.

– De har uvanlige symptomer. Det er snakk om et sykdomsbilde vi ikke har sett før. De hallusinerer og skriker av smerte, sier overlege ved Giftinformasjonen, Dag Jacobsen til VG.

Politiet opplyser at de har startet etterforskning av hendelsene, og er i gang med avhør av de fornærmede og vitner.

– Det er også sikret blodprøver og før resultatene foreligger kan vi ikke si noe om årsaken. Da vi er helt i startfasen av etterforskningen har ikke politiet ytterligere informasjon om saken nå, skriver politiet i en pressemelding.

Det jobbes søndag med å få gjennomført avhør av flere personer, skriver Dagbladet.

– Det er så langt tatt avhør av to av de fornærmede på sykehuset, sier jourhavende jurist ved Øst politidistrikt, Anders Bekkemoen.

Frykter nytt dop

Det ble tidlig mistanke om syntetisk dop etter at de fem ungdommene ble innlagt med pusteproblemer etter russetreffet på Fredriksten festning i Halden. Ifølge Jacobsen er det rykter om at det er et nytt dop på vei, en blanding av forskjellige stoffer. Det har blitt tatt blod- og urinprøver fra de fem.

– Kanskje kan noen anonymt gi det aktuelle dopet til politiet, så det kan analyseres, noe som er enklere enn å analysere blod og urin, sier Jacobsen til TV 2. Han sier de har vært i kontakt med Ullevål sykehus og at pasientenes prøver vil bli analysert mandag.

Han sier de heller ikke kan se bort fra at det kan være metanol som ungdommene har fått i seg.

– Det er ikke lenge siden en metanolforgiftning i Østfold, som trolig stammet fra et parti med dårlig sprit, sier Jacobsen.

Nå oppfordres det til å ikke drikke fra andres flasker eller bokser. Politiet opplyser til avisen at de ikke har vært direkte involvert i saken, men at de var til stede på treffet.

– Venter på mer informasjon fra politiet

Daglig leder i Landstreff Fredriksten, Lasse Kjønigsen, sier til NRK at de var uvitende om innleggelsene.

– Bortsett fra det vi leste i avisen, så vet vi ingenting om at disse ungdommene skal ha havnet på sykehus eller brukt syntetiske stoffer. Vi venter på mer informasjon fra politiet, sier han.

Han sier det var vektere på arrangementet som har sjekket deltakerne for narkotika.

– I dagens samfunn er det naivt å tro at ingen av dem har tatt dop. Vi har ikke tatt noen, men det er klart det kan puttes mange steder, sier Kjønigsen.