To av tre mener velferdsytelser bør bli mer målrettet

– Det viser at folk er enige i vår sosialpolitikk, sier Høyres Stefan Heggelund til Klassekampen.

Velferdsbarometeret er en undersøkelse utført av Kantar TNS på vegne av Høgskolen i Oslo og Akershus. 45 prosent er ganske enig i følgende utsagn: «Ytelsene i det norske velferdssamfunnet bør bli mer målrettet mot dem som trenger det mest i stedet for å ha like ordninger for alle». 22 prosent sier seg «helt enig».

Kun 3 prosent er helt uenig, og 8 prosent er ganske uenig i utsagnet.

– Dette er slik vi jobber. I 2015 fikk 50.000 barn billigere barnehage. Det er fordi vi mener lavinntektsfamilier fortjener billigere velferdstjenester enn de som har god råd, sier Heggelund.

Også Venstres Sveinung Rotevatn er glad for resultatet.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes tror resultatet handler mye om hvordan spørsmålet er stilt.

– Deres politikk er målrettet for å øke forskjellene i Norge. Det vet vi folk ikke vil ha. Økt behovsprøving betyr mer byråkrati og svekker oppslutningen om velferdsstaten. Det er de universelle ordningene som er bærebjelken i den norske velferdsmodellen, sier Moxnes.