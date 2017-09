Eirik Johan Kristoffersen var med da jakten på terrorister startet i Afghanistan i 2002. Gjennom tolv år har han enten selv deltatt, eller ledet norske spesialsoldater, i kamp med Taliban og andre opprørsgrupper i det krigsherjede landet.

I mai 2011 ble han tildelt av Krigskorset med sverd, den høyeste utmerkelsen for norske soldater som har deltatt i krig.

1. november tar han over som sjef for Heimevernet (HV).

– Det går en rød tråd fra spesialsoldater til HV

Lise Åserud, NTB Scanpix

– Kan man rent militært gjøre et lengre sprang innen norsk landmakt enn fra spesialsoldatene til HV?

– Det går en rød tråd fra spesialstyrkene under krigen og til HV. Jeg møtte nylig Erling Lorentzen (enkemann etter prinsesse Ragnhild og norsk spesialsoldat under 2. verdenskrig). Hans første jobb i Norge etter treningen i England var å trene Milorg i Hallingdal, sier Kristoffersen.

Da Eirik Johan Kristoffersen sluttet som sjef for Forsvarets spesialkommando sto lillebroren klar til å overta. Også han er blant landets høyest dekorerte.

Christina Gjertsen, HV

– HV-soldater er verdiløse i moderne, høyintensiv strid, sier lederen for utredningen som pågår om hæren og HV, Aril Brandvik. Er du enig?

– Krigens natur er uendret gjennom hundrevis av år. Mennesker på bakken er alltid viktig. Årene i Afghanistan, med en motstander som har adskillig dårligere utstyr enn norske HV-soldater, men som er vanskelig å nedkjempe, har lært meg mye om hva som kreves. Men ut fra hva som i dag defineres som moderne, høyintensiv strid, så er ikke en HV-soldat det du ønsker å sette inn.

Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Fakta: Slik oppsto Heimevernet HV ble opprettet i 1946 etter modell fra Hjemmefronten. Mange av HVs befal de første årene var utdannet ved Kompani Linge. Første sjef for Heimevernet ble Wilhelm von Tangen Hansteen. I 1942 ble han utnevnt til generalmajor, forsvarssjef og sjef for den nyopprettede norske Forsvarets overkommando i London. HV-sjef nummer to var Mons Olai Haukeland, distriktsleder for Milorg i Bergen under krigen. I 2009 ble Kristin Lund første kvinnelige sjef for Heimevernet. Hun satt til 2013, da dagens sjef Tor-Rune Raabye overtok.

– Forsvarsviljen like sterk hos HV-soldatene

– Du går fra de best trente soldatene Norge har, til dem som trener fire dager hvert eller annethvert år?

– Det som er viktig, er at treningen er effektiv. Og motivasjonen. Jeg tror at viljen til å forsvare landet er like sterk hos HV-soldater som hos spesialsoldater. Det handler om forsvarsvilje. HV kan mobilisere flere titalls tusen soldater. Det har en verdi i seg selv. Hvordan treningen skal være, skal jeg se på når jeg har overtatt, sier Kristoffersen.

Slik trenes norske spesialsoldater.

Det handler om å holde reptilhjernen i sjakk.

Audestad Paal

Fakta: Dette er Eirik Johan Kristoffersen (48) Deltok i Afghanistan første gang i 2002, også i den USA-ledede Operasjon Anaconda, med jakt på Al-Qaida- og opprørsledere. Har senere deltatt i Afghanistan i 2003 og 2005, 2007–2008. Var sjef for Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando i 2010–2014. Ble i mai 2011, som en av tre, dekorert med Krigskorset med sverd, den høyeste utmerkelsen som gis til norske soldater som har deltatt i krig. Afghanistan- oppdraget Han har også Forsvarets innsatsmedalje med rosett. Uteksaminert fra US Marine Corps Command & Staff College i 2009 og US Army War College i 2015. I perioden 2015–2017 var han nestkommanderende for Norges samlede spesialstyrker. Går fra jobben som sjef for plan- og øvingsseksjonen i operasjonsstaben ved Forvarets operative hovedkvarter til sjef for HV 1. november 2017, når dagens sjef Tor-Rune Raabye går av med pensjon. Dette har han sagt om den internasjonale operasjonen i Afghanistan: «Hva er effekten av å slåss med opprørerne? Av å ta liv? Man kan ikke gå løs på alle afghanere som er imot at ISAF er i landet. Den langsiktige effekten av å ta liv er ofte ganske dårlig. Det har det norske Forsvaret lært helt siden Libanon.» Dette har han sagt om når politiet bør be Forsvaret om hjelp: «Når det er automatvåpen involvert, eksplosiver, når man står overfor folk som har mer trening enn en vanlig politimann kan håndtere, så skal man trykke på knappen og be om vår hjelp.»

Dette sier han om HVs rolle i Forsvaret

– Er HV i dag på det nivået de bør være, sett fra jobben du har i dag, Forsvarets operative hovedkvarter (FOH)?

– Det er viktig å få på plass beredskapen som kreves, med ammunisjon og utstyr. Forsvaret jobber i dag med sin grunnmur. Forsvaret skal gis et løft. HV må få sin del av dette løftet.

– Hvilken rolle kan HV ha i antiterrorvirksomhet og i et scenario der Norge trues militært av en annen stat, eller av en ikke-statlig aktør?

– HVs rolle er klar i alle typer scenarioer. De skal sikre viktige objekter, sikre at samfunnet fungerer. De skal stå for lokal tilstedeværelse, gi god oversikt over hva som skjer. Terror er politiets ansvar, men HV, som resten av Forsvaret, støtter politiet der de ikke har nok ressurser, som ved sikring og vakthold.