En ny byggemetode og standardiserte fengsler fornyer norsk fengselsvesen. Nybyggingen nå er den største siden siste halvdel av 1800-tallet.

Ved travbanen i Mysen har det gamle mursteinsfengslet fra 1864 med 17 celler fått selskap av et nybygg med 96 celler. Et solid stålgjerde med piggtråd på toppen røper at det ikke er noe vanlig offentlig bygg.

Det er det første av flere standardfengsler som skal bygges i årene som kommer.

– Vi har brukt erfaringer fra mange års fengselsdrift til å lage en standard, sier fengselsleder Ole Johnny Rydland ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg.

Fra Stortinget ga klarsignal til fengselet var ferdig, tok det bare 19 måneder. Det åpnet portene 1. mai i år. Prisen: ca. 400 millioner kroner.

Fakta: Insatte i norske fengsler I fjor satt totalt 13.528 personer i fengsel i Norge. Av dette var 9808 nyinnsettelser. Til enhver tid satt cirka 3850 personer inne. Ca. 1/4 av dette var varetektsfengslinger, resten soning. Av dem som ble løslatt etter endt soning i fjor, hadde mer enn 80 prosent sonet dommer på under 90 dagers fengsel. Det finnes totalt 43 fengsler i Norge, noen med flere avdelinger. Fem av dem er rene kvinnefengsler. Ved årsskiftet 2016/2017 var det 4122 soningsplasser tilgjengelig. Hvis du har fått en dom på mindre enn fire måneders fengsel, eller hvis du har under fire måneder til forventet prøveløslatelse, kan du etter søknad få sone med elektronisk fotlenke i eget hjem. 3249 personer gjennomførte straff på denne måten i fjor. Kilde: Kriminalomsorgen

Ved siden av nybygging har en rekke store og små tiltak bidratt til at køen har forsvunnet. Blant dem: Promilledom med standard tre ukers soning er erstattet med skyhøye bøter. Dømte med inntil fire måneders dom kan etter søknad få sone med fotlenke hjemme. Samfunnstjeneste er innført. Såkalt ungdomsstraff og behandling for rusproblemer er også kommet som alternativer.

Soningskø en gjenganger

Den lange soningskøen har vært en gjenganger i den offentlige debatten fra 1980-tallet av. Nå er den borte.

– Soningskøen er et alvorlig problem, sa justisminister Helen Bøsterud (Ap) til Aftenposten i 1987.

Da sto om lag 6500 personer i kø. Justisministeren ville innføre flere tiltak, blant annet bruk av et moderne, databasert «bookingsystem» for å utnytte kapasiteten best mulig. Bygging av nye fengsler i Bergen, Skien og Bodø skulle også gi flere plasser.

– Gjennom disse tiltakene regner jeg med at køen av de egentlige ventere skal være borte i løpet av to år, sa justisministeren.

Det viste seg å være i overkant optimistisk.

For varetektsfanger var det også problemer. I 1988 krevde Oslos politimester Willy Haugli at noe måtte gjøres. I perioder satt inntil 30 midlertidig i varetekt i fyllearresten i Oslo, i blant i flere uker, fordi det ikke var ledige celler i fengslene.

– Vi har hatt folk sittende i glattcelle på politikammeret inntil vi av humanitære grunner måtte løslate dem, fortalte politiadjutant Jon Granerud i Moss til Aftenposten samme år.

Fengselet på Mysen ble produsert i Steinkjer

190 ferdige elementer produsert i Steinkjer, er utgangspunktet for det nye fengselet i Mysen. Celle for celle er kjørt dit med lastebil og heist på plass. Slik kunne grunnarbeidene på tomten skje samtidig som resten ble bygget.

– Sammen med Statsbygg har Kriminalomsorgen laget en felles standard. Vi har tatt med erfaringer og det beste fra andre fengsler, sier Ole Johnny Rydland, som også leder standardiseringsprosessen i Kriminalomsorgen.

Ullersmo fengsel på Kløfta har fått et tilsvarende nybygg innenfor eksisterende murer, og fengselet fra 1970 har dermed utvidet kapasiteten med 96 celler.

To nye fengsler på Sørlandet er planlagt etter samme metode. Begge skal være klare til bruk i løpet av 2–3 år. Det gir 300 nye plasser.

Metoden gjør at de unngår tidkrevende prosesser. Byggingen av Halden fengsel, som sto ferdig i 2010, tok til sammenlikning 10 år. Å finne en ny plassering til Bergen fengsel, for erstatning for det gamle fengselet midt i sentrum, tok 20 år.

«Forbrytere på frifot i årevis»

Tre år etter justisministerens utspill i 1987, kunne Aftenposten igjen melde: «Forbrytere på frifot i årevis».

Riksadvokat Georg Fr. Rieber-Mohn var bekymret over straffens preventive effekt når dømte først fikk sone straffen flere år etter dommen – og da knapt husket hva de var dømt for.

I 1991 kom det klager både fra ansatte og innsatte i «promilleleiren» Ilseng. Årsak: soningskøen førte til at hardkokte volds- og narkotikaforbrytere ble sendt dit, midt blant vanlige menn som sonet tre uker for fyllekjøring.

Flere kreative løsninger på problemet dukket opp. Det ble i noen fengsler testet ut «dublering» – altså at to fanger delte celle. En av direktørene på Ila foreslo sovesaler – etter å ha vært på studietur i USA.

Det var flere forslag om å la private bygge fengsler. Blant annet tilbød Olav Thon seg å bygge 200 celler på Jøtuls gamle eiendom i Kværnerdalen. Carl I. Hagen (Frp) løftet frem forslagene politisk, men det ble avvist.

Verksteder og frisørsalong

Det nye fengselet i Mysen er bygget i tre etasjer. I første er det verksteder, en liten butikk for innsatte, frisørsalong og ulike fellesrom. I klasserommene venter nye PC-er på innsatte. Lærer Vidar Bergan har arbeidet bak murene i ti år.

– Det er veldig givende. I det gamle fengselet var det små forhold og god kontakt. Men det blir helt sikkert bra også her i det nye og større fengselet, sier han.

Fakta: Nye fengselsplasser Mysen: 96 nye plasser i Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg, ble tatt i bruk i år. Ullensaker: 98 nye plasser i Ullersmo fengsel (Ullensaker kommune) ble tatt i bruk i år. Froland: Ca. 200 nye plasser i Froland kommune (10 km nordvest for Arendal) er planlagt ferdige til 2019/2020. Fengselet er helt nytt. Mandal: Ca. 100 nye plasser på Jåbek i Mandal kommune er planlagt ferdige i 2019/2020. Fengselet er helt nytt. I tillegg varsler justisministeren at leieavtalen på over 200 fengelsplasser i Nederland skal videreføres.

I andre og tredje etasje er det 12 celler i hver avdeling. De er på 12 kvm med bad, kjøleskap og TV. I midten, med utsikt til «cellearmene», ligger vaktsentralen. Alle fellesarealer inne og ute er overvåket. Det frigjør kapasitet hos de ansatte til å være blant de innsatte.

I hver avdeling er det fullt utrustede felleskjøkken. På benkene ligger brødkniver solid festet med wire og med den spisse tuppen slipt bort - for sikkerhets skyld.

Møblene på cellene er produsert i andre fengsler. Gjennom gitterfrie, men uknuselige vinduer er det utsikt til travbanen. Fengselsleder Ole Johnny Rydland frykter ikke karakteristikken «luksusfengsel».

– Jeg ser på standarden som nøktern. Det er frihetsberøvelsen som er straffen. Og de innsatte skal få trening i å klare seg selv og kanskje lære seg et fag, slik at de kan fungere godt i samfunnet etter at de blir løslatt, sier han.

Soningskøen i praksis borte

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er glad for at soningskø tilhører fortiden.

– Straff må sones så raskt som mulig av hensyn til ofrene. Dessuten har domfelte krav på å bli ferdig med straffen for å kunne komme seg videre i livet. Og rehabilitering av lovbrytere blir vanskeligere jo lengre tid som er gått, sier ministeren.

– Hvor mye av æren for at køen er borte kan du og Regjeringen ta?

– Leie av fengselsplasser i Nederland dro ned køen drastisk over natten. Samtidig oppretter vi flere hundre nye plasser i Norge.

Han ramser opp: 255 nye plasser for soning med fotlenke, 130 plasser for soning i institusjon og etablering av et landsdekkende narkotikaprogram med domstolskontroll.

I dag venter bare 157 personer på å sone, ifølge ferske tall. Da H/Frp-regjeringen overtok for fire år siden, sto 1213 personer i kø.

Kritisk til plassene i Nederland

– Det er positivt at soningskøen i praksis nå er borte. Det er en rekke endringer og nye straffeformer som har medvirket sterkt til det, sier leder Rita Bråten i Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF).

De organiserer ansatte i kriminalomsorgen, og de har kritisert Regjeringens bruk av fengselsplasser i Nederland.

– Vi mener at man heller kunne bygget ut flere plasser på områdene til fengslene som allerede eksisterer, slik det er gjort noen steder. Det kunne gå raskt og uten årelang planlegging. Det må legges en plan for behovet for årene fremover, ellers kan vi få soningskø igjen.

– Politikernes holdning til hva som skal være straffbart og hva som skal medføre fengselsstraff, kan endre seg. Da er det å spå om behovet ingen enkel oppgave, legger hun til.