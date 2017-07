Fem skadd i frontkollisjon i Telemark

Et av barna ble fløyet til sykehuset i Skien, som også tok imot to pasienter som ble fraktet dit i vanlig ambulanse.

– Det er en kvinne i 40-årene som er innlagt, og to gutter på 7 og 10 år. Alle har lettere skader, sier Sykehuset Telemark til Telemarksavisa.

De to andre personene ble sendt til Drammen. Sykehuset opplyser at de har tatt imot en mann som var alvorlig skadd, mens de foreløpig ikke har oversikt over barnets tilstand.

Operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt opplyser til NTB en av personene som ble fløyet til Drammen er føreren for en av de to involverte bilene.

–Vi mistenker at et av kjøretøyene kan ha kommet over i motgående kjørebane, men føreren er fløyet til sykehus og vi har ikke vært i kontakt med vedkommende, sier han.

Videre opplyser han at både politiet og ulykkesanalysegruppen (UAG) i Statens vegvesen er ferdige på stedet, og at veien har åpnet igjen for trafikk.

–UAG har tauet inn en av bilene og undersøker om det kan være noe galt med kjøretøyet, sier han.

Sør-Øst politidistrikt hadde onsdag kveld hendene fulle ettersom en annen ulykke fant sted om lag en time før i samme kommune. En person ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter en ulykke med to biler involvert på fylkesvei 37 ved Bolkesjø i Notodden.