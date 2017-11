Venstre vil gi Shabana, Iram og Amal fem millioner i kampen mot æresvold

– Det er en fantastisk nyhet, og jeg tar utfordringen. Jeg og mange med meg har i flere år jobbet frivillig og aktivistisk mot æresvold og sosial kontroll i minoritetsmiljøer. Å få økonomiske midler til å systematisere arbeidet, er en utfordring jeg tar, sier Shabana Rehman Gaarder.

Onsdag var komikeren og samfunnsdebattanten invitert til å møte Venstres leder Trine Skei Grande og nestleder Abid Raja på Stortinget.

Med seg hadde hun filmregissør Iram Haq og Amal Aden, som på sin side i en årrekke har refset ukulturen i innvandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, likestilling og rettssikkerhet.

Heier dem frem

– Vi trenger et nettverk som jobber mot æresrelatert vold og kontroll. Den norske likestillingskampen har vart i 200 år og den ga meg min frihet. Det var en tøff kamp for datidens kvinner å brøyte vei. Nå trenger minoritetskvinner som kjemper for sin frihet et fellesskap som heier på dem. Derfor foreslår Venstre å bevilge fem millioner til en organisasjon som kan være støttende for alle som trenger det, sier Trine Skei Grande.

Hun og Raja ønsker at Shabana skal utrede organisasjonsmodellen, og vil gjerne ha henne til å lede den.

Abid Raja sier partiet forventer å få gjennomslag for forslaget.

– Venstre har budsjettmakt, og jeg forventer at vi får gjennomslag for dette forslaget i budsjettforhandlingene. Kampen mot æresvold er så viktig, at jeg ikke tror noen partier vil avvise dette, sier Raja.

Den nye organisasjonen er ment å være en samfunnsaktør som bidrar til støtte og hjelp til de som rammes, samt å bidra til kompetanseheving og samfunnsendring.

Olav Olsen

På samme institusjon

– Shabana har vært en pioner, Iram og Amal også. Nå har de yngre, skamløse jentene skapt ny energi og hvis vi klarer å forene alle disse kreftene er jeg sikker på at vi kan få til positive endringer, sier Raja.

Han har personlig erfaringer med æreskultur, og var bare 19 år gammel da han forelsket seg i kona Hadia. Men siden de begge var lovet bort til andre, måtte de kjempe hardt for kjærligheten mot kastevesenet og den pakistanske storfamilien.

Siden har Raja vært en tydelig stemme mot æreskulturen.

Før han ble myndig, bodde Raja, Iram Haq og Shabana Rehman Gaarder en periode på Peterhof barnevernsinstitusjon fordi de ble utsatt for oppdragervold, sosial kontroll og æresvold av sine foreldre.

– Æreskulturen lever dessverre fortsatt i Norge, og rammer så mange kvinner og jenter. Derfor er jeg overbevist om at vi får med oss KrF og regjeringspartiene på dette forslaget. En ny organisasjon drevet av kvinner som kjenner æresvold på kroppen er de beste til å jobbe mot ukulturen i Norge, sier Raja.

Startet planleggingen rett etter møtet

Iram Haq er aktuell med filmen Hva vil folk si.

– Æresvold er fortsatt et omfattende problem i enkelte miljøer og det er deilig å vite at politikere nå ser og hører oss slik at vi kan hjelpe unge jenter og gutter som erfarer det samme som jeg og andre tidligere har gjort, sier Haq.

Etter møtet med de to Venstre-toppene dro de tre kvinnene på kafé for å diskutere hvordan de raskest kan få etablert en ny organisasjon.

– Jeg er sikker på at vi får det til. Pengene som vi forhåpentligvis får, er en stor inspirasjon til å lykkes, sier Shabana Rehman Gaarder.

Budsjettforhandlingene er i full gang på Stortinget og i løpet av november må det foreligge en enighet.