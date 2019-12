Mishandlet datteren - slipper fengsel

(Fædrelandsvennen): En kvinne og en mann bosatt i kristiansandsregionen ble i tingretten dømt til henholdsvis 300 og 330 timers samfunnsstraff for å ha utøvet vold mot datteren, skriver fvn.no.

Kristiansand tingrett mente det var et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon at saken mot paret ikke hadde kommet opp for retten innen rimelig tid. Dette var også grunnen til at retten ikke idømte dem fengselsstraff. Aktor la ned påstand om henholdsvis sju og åtte måneders fengsel for moren og faren.