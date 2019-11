– Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har ikke Stortingets tillit, het det i Rødt-leder Bjørnar Moxnes' forslag.

Bakgrunnen er den såkalte trygdeskandalen, der minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av en feiltolkning av regelverket i både forvaltningen og rettssystemet.

Forslaget fikk bare Moxnes’ egen stemme.

– For tidlig

Omkvedet blant de øvrige opposisjonspartiene er at det er for tidlig å gå for mistillit, all den tid trygdeskandalen nå undersøkes av både kontrollkomiteen og et uavhengig utvalg, og at det skal være høring i saken i januar.

Rødt mener imidlertid at Hauglies håndtering av skandalen ikke har vært tillitvekkende, og anklager henne samtidig for å unnlate å svare på spørsmål fra opposisjonen og mediene om saken.

– Etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener forslagsstiller at Stortinget ikke kan ha tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, skriver Moxnes.

Moxnes' forslag har skapt irritasjon hos de øvrige opposisjonspartiene , men Rødts eneste stortingsrepresentant avviser at han har fremmet forslaget for tidlig.

– Det mener de partiene som sa de trenger mer tid, men som nå stemmer mot å få mer tid. Det er et underlig politisk spill, sier han til NTB.

Haugli glad for flertallets fokus

- Jeg tar Stortingets votering til etterretning, og er glad for at Stortingsflertallet har fokus på å få frem fakta og å komme til bunns i saken, sier Anniken Hauglie i en kommentar i en e-post fra presse- og kommunikasjonsseksjonen i Arbeidsdepartementet.

– Jeg bruker energien min på å rydde opp, slik at de berørte får nødvendig bistand og rask behandling av sakene sine. Pengene er allerede på vei ut til de som er rammet.