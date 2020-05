– Jeg synes det er dyrt å betale over 6000 kroner for to måneder med SFO, som vi likevel ikke skal bruke nå. For dem som bruker SFO, er åpningstidene redusert. Da synes jeg det er rart at kommunen fortsatt tar full pris, sier Hanne Formo.

Klokken er litt over 14 denne skoledagen, og datteren Julie (8) har nettopp kommet hjem. Formo er for tiden hjemme, og hun synes derfor det er best at datteren kommer rett hjem i stedet for å gå på SFO.