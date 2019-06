For første gang skal gravides snusbruk før og under svangerskapet rutinemessig registreres i høst. Selv om myndighetene lenge har advart mot at snusing i graviditeten gir risiko for fosteret, er ikke snusbruk en del av opplysningene som registreres hos fødende og sendes til Medisinsk fødselsregister. Røyking har derimot lenge vært det.