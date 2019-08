Hans O. Torgersen

Terrorsiktede Philip Manshaus ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Forsvarer Unni Fries sier at det foreløpig ikke er bestemt om de vil anke fengslingen.

– Vi har ikke tatt stilling til om vi skal anke ennå. Jeg skal møte min klient i ettermiddag, og jeg vil snakke med ham om dette da, sier Unni Fries til NTB tirsdag formiddag.

– Politiet vil begjære sakkyndig vurdering

Terrorsiktede Philip Manshaus (21) ble i Oslo tingrett mandag varetektsfengslet i fire uker, de to første i full isolasjon. 21-åringen vil i samtlige uker være underlagt brev-, besøks- og medieforbud.

Manshaus har foreløpig benyttet seg av retten til å ikke forklare seg for politiet. Fries vil ikke kommentere om hennes klient kan komme til å forklare seg på et senere tidspunkt.

– Vi har en løpende diskusjon om dette, men foreløpig kan jeg ikke si om han kommer til å forklare seg, sier hun.

Politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby sa mandag til NTB at politiet vil begjære en judisiell observasjon, en såkalt sakkyndig vurdering, av Manshaus for å få klarhet i tilregneligheten hans.

Ifølge politiet har den siktede så langt avvist å delta i sakkyndig vurdering, men politiet vil foreta en slik observasjon selv uten samtykke.

Forsvarer Fries understreker at det vanligvis tar noe tid før sakkyndige blir oppnevnt i slike saker.

– Vi må konferere om hvorvidt, og i hvilken grad, han vil stille opp på en slik observasjon, sier hun.

– Han var en ensom ulv

– Alt tyder på at han var en ensom ulv, men det spørsmålet må vi holde åpent en god stund til før vi kan lukke det helt, sier politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby til NTB.

Han understreker at politiet ikke har noen andre spesielt under observasjon i forbindelse angrepet på moskeen Al-Noor Islamic Centre lørdag, og drapet på Manshaus' stesøster i forkant av angrepet.

NRK: Var medlem i skyteklubb

Etter det NRK erfarer skal Philip Manshaus ha stått oppført som medlem av en skyteklubb i Oslo-området siden våren 2018.

– Tilhørighet til pistolklubb er viktig informasjon i en sak av denne typen. Utover dette blir det vanskelig å kommentere disse opplysningene, sier politiadvokat Kraby.

Ledelsen på skytebanen der klubben har treningene sine, opplyser til NRK at de er kjent med saken, men at de er blitt bedt om å ikke uttale seg. Heller ikke andre personer i klubben ønsker å kommentere opplysningene overfor kanalen. De henviser til politiet.

Hadde flere våpen

Mandag bekreftet også politiet at 21-åringen hadde flere våpen på seg under angrepet på moskeen lørdag.

– Det var flere våpen, og det var jaktvåpen, og vi antar at noen av disse våpnene var oppbevart lovlig uten at han nødvendigvis hadde tilgang til dem, sier Kraby til NTB.

21-åringen ble mandag ettermiddag varetektsfengslet i fire uker, blant annet på grunn av gjentagelsesfare.

Vil ha sakkyndig vurdering

Politiet ønsker nå å få klarhet i tilregneligheten til den siktede 21-åringen ut ifra de konkrete handlingene, men også på bakgrunn av informasjonen de har om ham, ifølge politiadvokaten.

– Handlingens alvorlighet er en del av det, sier Kraby.

Påtalemyndigheten har signalisert at de vil begjære en judisiell observasjon, en såkalt sakkyndig vurdering, av Manshaus. Hans forsvarer, advokat Unni Fries, har så langt ikke ønsket å kommentere hvordan 21-åringen stiller seg til en slik vurdering, men ifølge politiet har mannen så langt avvist å delta i vurderingen.

Politiet opplyser til NTB at de vil foreta en slik observasjon også uten samtykke.

Islamsk Råd mener sikkerhetstiltak kan ha reddet liv

Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge sier til NTB at de var i kontakt med norsk politi etter moské-angrepene på New Zealand tidligere i år, og fikk forsikringer om at de tok sikkerheten på alvor, men at det ikke var noe som tilsa at det skulle være behov for ytterligere tiltak på det tidspunktet.

– Vi har bedt moskeene sette inn ekstra sikkerhetstiltak som er nødvendig spesielt under store folkeansamlinger slik som fredag og id. Noen av tiltakene i moskeen i Bærum som ble satt i gang etter Christchurch-terroren, var med på å minske skaden, sier han.

Waheed Ahmed, som er informasjonsansvarlig ved Al-Noor Islamic Centre, sier til VG at hoveddøren til moskeen var låst da Philip Manshaus gikk til angrep. Dette var ett av sikkerhetstiltakene moskeen innførte etter terrorangrepet på New Zealand.

– Vi har kodelås på dørene våre, og døren skal alltid være låst. Det satte vi inn som et tiltak for at andre personer ikke skulle komme inn uten å ringe på, sier Ahmed til avisen.