To personer pågrepet for hakekors-hærverk på 22. juli-minnesmerke i Tønsberg

Politiet har pågrepet to personer i 20-årene for skadeverket, skriver Sør-Øst-politidistrikt på twitter.

Mandag er det åtte år siden Norge ble rammet av terroren i Regjeringskvartalet og på Utøya. I Tønsberg er det planlagt en markering ved minnesmerket som står ved Hotel Klubben, men i løpet av natten har noen tagget et hakekors midt på minnesteinen, skriver Tønsbergs Blad.

Det var forbipasserende på vei til jobb som oppdaget hakekorset og meldte fra til kommunen.

– Denne motbydelige handlingen viser hvor viktig det er at vi fortsetter å markere 22. juli, og at vi hver dag står opp for demokrati og bekjemper alle former for ekstremisme, skriver kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner på Twitter.