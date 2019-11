Like før klokken 23, natt til lørdag, begynte en gjeng jenter å slåss under et såkalt neonparty på et grendehus i Sandnes. En jente forsøkte å gå mellom for å avverge slåsskampen. Da skal hun ha blitt slått ned og påført flere slag i hodet og på kroppen mens hun lå på gulvet.

Det var faren til en av jentene som ringte politiet. Jenta ble straks kjørt til sykehuset.

– Vi karakteriserer dette som alvorlig når ungdom går løs på hverandre og påfører hverandre alvorlig skade, sier operasjonsleder Steinar Knudsen i Sør-Vest politidistrikt.

Trolig hjernerystelse

Jenta skal trolig ha fått hjernerystelse og brudd under festen på grendehuset i Ganddal, like utenfor Sandnes sentrum.

– Foranledningen er ikke klarlagt, men det skal ha vært en jente som gikk mellom da to jentegjenger begynte å slåss, fastslår Knudsen.

Det skal ha vært vakter til stede på festen. Polititet kjenner ikke alderen til disse.

Alle de involverte var jenter, i 13–14-årsalderen. Det er uklart om festen var i skolens regi eller om det var et privat arrangement.

Saken skal nå etterforskes og er sendt videre til en egen ungdomsavdeling i kommunen. Barnevernet er også koblet inn.