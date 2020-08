Sammenstøt under Sian-markering i Bergen - Sian-leder og politiet angrepet av demonstranter

Det har brutt ut kaos og sammenstøt under en markering som den islamfiendtlige gruppen Sian holder i Bergen. Sian-lederen skal være skadet etter å ha blitt angrepet av demonstranter.

Sian-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Sians markering på Festplassen i Bergen lørdag. Eivind Senneset / NTB scanpix.

NTB

22. aug. 2020 13:32 Sist oppdatert 8 minutter siden

Både Sian-tilhengere og en rekke motdemonstranter hadde møtt opp. Til sammen var det flere hundre personer til stede på plassen da noen personer hoppet over gjerdene som skulle holde motdemonstrantene på avstand.

– Sian valgte etter hvert å avbryte demonstrasjonen på grunn av stein- og eggkasting, og fordi noen forsøkte og delvis klarte å bryte sperringene, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Flere demonstranter kastet også gjenstander mot politiet og prøvde å rive ned barrierene. Det skal ha blitt brukt pepperspray eller tåregass, men politiet vil foreløpig ikke kommentere dette.

Rundt klokka 14 opplyste politiet at de hadde kontroll på stedet.

– Slått ned

En person skal ha blitt slått ned, angivelig Sian-leder Lars Thorsen. Bilder fra Festplassen viser at Thorsen geleides bort av politiet fra podiet, mens det ser ut som han blør fra hodet.

Bergensavisens reporter på stedet opplyser at en gruppe på fire-fem personer like etter klokka 13 stormet scenen og grep til vold mot Sian-lederen:

– Det var ingen organiserte motdemonstranter som gikk til angrep. Det var noen ungdommer som kom løpende fra siden og slo Thorsen rett ned. Han virket omtåket og lå nede på bakken i noen minutter før han reiste seg.

Politiet tar hånd om en person etter at det oppsto uroligheter under en Sian-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Eivind Senneset

Et vitne forteller til VG at dette skjedde etter at Sian-lederen skal ha kommet med kommentarer om profeten Mohammed.

Politiet kan foreløpig ikke kommentere om noen er blitt skadet eller om de har pågrepet noen. Videobilder viser at politiet tar med seg flere personer fra demonstrasjonsområdet og bort mot noen politibiler.

Det var mange forskjellige grupperinger på plassen, og noen var mer rolige enn andre. Enkelte av de frammøtte holdt opp flagg, blant annet fra partiet Rødt og Sosialistisk Ungdom.

Mange motdemonstranter hadde møtt opp på Festplassen. Eivind Senneset

Uro

Det er ikke første gang en Sian-demonstrasjon skaper uro. I slutten av juni haglet det med tomater, egg, kasseroller og flasker mot Sian-leder Lars Thorsen da han skulle tale på en markering på Mortensrud i Oslo.

– Markeringen på Mortensrud er nå avsluttet. Politiet måtte gripe inn for å opprettholde ro og orden på stedet. Ingen personer er meldt skadd, ei heller pågrepet, meldte politiet da.

15. august måtte politiet avslutte en Sian-demonstrasjon på Furuset i Oslo etter at inntil 50 motdemonstranter hadde skapt uroligheter. Én person ble pågrepet.

