Nabo sparket inn dør og reddet sovende mann fra leilighet der elsykkelbatteri ulmet

En Oslo-mann ble fredag ved 14-tiden kjørt til sykehus med tegn til røykskader etter kraftig røykutvikling fra et elsykkelbatteri som var under lading.

Nå nettopp

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo-politiet berømmer naboen for rask og resolutt inngripen, etter at vedkommende oppdaget at det kom kraftig røykutvikling fra leiligheten.

– Han sparket inn døren og fikk bragt naboen sin i sikkerhet, opplyser Engeseth.

Ifølge politiet kom røyken fra et elsykkelbatteri som var i ferd med å bli ladet. Sykkelen sto inne i en leilighet i 3. etasje i Åsbråtstien på Holmlia.

Leiligheten fikk omfattende røykskader. Alt står vel til med redningsmannen som tok seg inn i leiligheten.

Advarer mot faren for branner i elsykkelbatterier

Det har vært meldt om en rekke branner i slike batterier de siste årene, blant annet i sportsbutikker i Tønsberg og Kirkenes, i tillegg til i private husholdninger.

I mai i fjor tok et elsykkelbatteri fyr under lading i et hjem på Galterud utenfor Kongsvinger. Også da var det en nabo som grep inn, og vedkommende slukket egenhendig brannen etter å ha knust et vindu for å ta seg inn i huset, meldte TV 2.

Bransjeorganisasjonen NORSIRK er blant dem som advarer mot faren for brann i elsykkelbatterier, og maner til varsomhet ved lading.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding