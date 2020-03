Det er Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, som opplyser til Aftenposten at fortvilte fastleger tar kontakt. Til tross for at folk med luftveisinfeksjoner er bedt om ikke å oppsøke fastlegene, fortsetter de å gjøre det.

– Bare i morgentimene i dag har vi fått inn mange meldinger om noen venterom er fulle av hostende pasienter. Disse utgjør en risiko både for andre pasienter og for fastlegene, sier Tangen.

Thomas B. Eckhoff

– Jeg opplever at mange nå vet at de ikke skal møte opp, men altså ikke alle, sier hun.

– Hvordan skal folk gå frem?

– Man må ringe og gjøre en avtale, sier Tangen.

Hvordan pasienter som nå har vanlige legetimer skal håndteres, er noe som nå opptar Allmennmedisinforeningen og Allmennlegeforeningen veldig.

– For hvordan skal disse nå få god nok medisinsk behandling? Vi arbeider med å lage et system der alle som har avtalt time, blir varslet slik at de ikke møter opp før smittestatus er avklart, sier Marte Kvittum Tangen.