– Midt oppe i all elendigheten opplever vi at både store og små bedrifter er veldig gavmilde. Vi gleder oss til å dele ut mat, sier Eva Helen Gulbrandsen ved Fattighuset på Grønland i Oslo.

Hun er én av rundt 15 frivillige som siden onsdag morgen har jobbet på spreng med å sortere matvarer, fylle poser og laste av nye leveranser.

Aldri før har Fattighuset fått så mye mat av høy kvalitet på så kort tid. Siden forrige uke har det vært minst en femdobling i volum, forteller Gulbrandsen.

De som trekker en kølapp denne uken, kan vente seg to stappfulle poser med kjøtt, fisk, meieriprodukter, friske grønnsaker og frukt.

– Vi venter at pågangen vil bli veldig stor. Vi har annonsert at posene våre blir ekstra gode og velfylte fremover, sier Gulbrandsen.

Paal Audestad

Andre tjenester er stengt

Fattighuset er en frivillig organisasjon som deler ut mat, klær, og tilbyr blant annet hobbykurs, språkkurs og sosiale sammenkomster for fattige i hovedstaden. Organisasjonen har også egne rom for frisør og fysioterapi.

Men nå er alle andre tjenester enn matutlevering er stengt.

Gulbrandsen sier det er vanskelig for mange at de nå mister muligheten til å være et sted de føler seg trygge og kan møte likesinnede:

– Mange av dem som kommer til oss, er de mest sårbare i samfunnet. Det er veldig trist å måtte si nei til folk i døren, men vi håper at denne deilige maten likevel vil gi dem litt glede i den vanskelige tiden, sier hun.

Paal Audestad

Har tatt sikkerheten på alvor

Hver gang Fattighuset deler ut matvarer, kommer det flere hundre mennesker. For å unngå koronasmitte er det satt inn strenge regler i samarbeid med bydelsoverlegen i Gamle Oslo.

– Mange av dem som kommer til oss er svake og syke, og dermed ekstra utsatt for å bli alvorlig syke av koronaviruset, sier styremedlem i Fattighuset Karianne Stangeland.

Vanligvis slipper senteret inn 10 personer om gangen. Fremover får hver enkelt utlevert posene utenfor av frivillige med maske og hansker.

Paal Audestad

Andre tiltak er å sørge for at alle har minst to meter mellom seg i køen. I tillegg har Fattighuset kuttet ned på antall personer som jobber samtidig.

– Selv om sikkerheten har vært streng, har det vært en drøm å jobbe i dag. De som har vært hos oss, er nesten blitt sjokkert over hvor mye god mat de har fått, sier Stangeland.