– Det er veldig kjedelig. Det er verre å være hjemme nå som jeg vet at vennene mine er på skolen, sier Richard Elias Gschib, som går i 5. klasse.

Han har diagnosen Cystisk fibrose og har nedsatt immunforsvar. Han må ofte gå på antibiotikakurer for ikke å bli alvorlig syk og har fått beskjed av legen ved Norsk senter for cystisk fibrose om at han ennå ikke kan gå på skolen.