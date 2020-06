Forsvarer: Siktede i korrupsjonssaken i Nittedal er venner av ordføreren

Ordfører Hilde Thorkildsen (Ap) i Nittedal satt tirsdag 12 timer i avhør. Bakgrunnen er at hun og flere er siktet for grov korrupsjon av Økokrim.

Geir Lippestad, som er ordførerens forsvarer, sier at tre andre er siktet i saken i tillegg til hans klient.

– De er sambygdinger og venner av Thorkildsen, sier Lippestad.

Thorkildsen er ifølge sin forsvarer fortsatt sikker på at saken vil bli henlagt når Økokrim har gått inn i alle dokumenter og etterforsket saken.

Overfor Aftenposten sier Økokrim at de fortløpende vurderer om flere skal siktes i saken.

– Nå må vi analysere de opplysningene og eventuelt foreta ytterligere undersøkelser. Vi mener det er behov for å etterforske saken videre, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim.

Fakta: Dette er saken Tirsdag 23. juni møtte ordfører Hilde Thorkildsen i Nittedal kommune i Viken til avhør hos Økokrim i Oslo. Hun og tre andre er siktet for grov korrupsjon. Saken skal ha startet med et anonymt tips inn til kommunen. Det skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Nittedal kommune. Varselet hevder at det foreligger en fordel for dem som driver eiendomsprosjektet på grunn av en forbindelse til Hilde Thorkildsen.

Undersøker ordførerens butikkdrift

Saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal kommune.

Thorkildsen nekter ifølge Lippestad for korrupsjonsanklagene og sier at hun ikke har mottatt penger eller påvirket byggesaken.

Lippestad sier at Thorkildsens tidligere næringsvirksomhet er en del av etterforskningen.

– Bare fine klær AS er en tidligere butikk som siktede har drevet, og som er del av etterforskningen da det er snakk om investeringer som er gjort av en annen siktet i denne bedriften. Spørsmålet som Økokrim stiller, handler om små beløp, sier Lippestad.

Kyhring i Økokrim sier han ikke ønsker å kommentere etterforskningen nærmere.

– Vi mistenker at det foreligger grov korrupsjon og undersøker nå om det er grunnlag for tiltale for forholdet.

– En lettelse å få forklare seg

Bakgrunnen for saken skal være et anonymt tips som kom inn til kommunen, om en fordel for dem som driver utvikling i Bjørnholtlia på grunn av en forbindelse til Thorkildsen.

Dette tar ordføreren sterkt avstand fra. Lippestad sier Thorkildsen har vært kjent med innholdet i varselet siden det kom inn.

– I Nittedal har det florert beskyldninger om korrupsjon, og Thorkildsen er tidligere blitt beskyldt og fått anklager om korrupsjon fra andre i kommunen. Det var først i februar at hun ble presentert for siktelsen, som omhandler de samme beskyldningene hun har fått mot seg tidligere, sier forsvareren.

Lippestad sier Thorkildsen også er lettet over å kunne få forklare seg.

– Hun er glad for å kunne på en ordentlig måte dokumentere hva som har skjedd, og be dem som har vært med på å behandle saken, om å belyse den. Samtidig er det en vond og vanskelig sak for en ordfører, sier Lippestad.