Kraftig vind og storm i Sør-Norge. Campingvogner veltet på bro.

Campingvognen som veltet ved 10-tiden på Karmsund bro i Haugesund, traff en bil. Bilføreren og et barn er sendt til legevakten etter å ha fått glass over seg, men personene fremsto som uskadede, opplyser Sørvest politidistrikt.

Broen er stengt på ubestemt tid. Bilder fra stedet viser at campingvognen henger delvis utenfor rekkverket på broen. Den er sikret i rekkverket, opplyser politiet, som samtidig advarer om at det kan falle ned ting på båttrafikken under.

På Boknasund bru mellom Austre Bokn og Vestre Bokn veltet en annen campingvogn i 11.30.tiden, opplyser politiet i Sørvest ved 11.30-tiden mandag. Det er ikke meldt om personskader.

– Politiet anbefaler at biler med campingvogn og campingbiler tar dagen med ro og ikke kjører. Det blåser kraftig og vil gjøre det utover dagen, opplyser Sørvest politidistrikt.

Advarer folk mot dårlig vær

Mandag er det meldt om mye vind i Sør-Norge. Hovedredningssentralen ber fjellvandrere om å grave seg ned i tide. Båtfortøyninger bør sjekkes.

Hovedredningssentralen Sør-Norge ber folk om å sikre løse lettbåter og andre flytende farkoster som normalt ligger løse i strandsonen. De minner også om fjellvettreglene for folk som skal ut på tur der det fortsatt ligger snø.

– Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind. Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide, skriver de.

Jan Kåre Ness

Full storm

I store deler av Sør-Norge er det meldt om kraftige vindkast, storm og kuling mandag. Det gjelder særlig i områdene langs kysten.

Mandag morgen og formiddag var det ventet vindkast opp mot 30 meter pr. sekund på kysten av Hordaland, ifølge meteorologene.

Ved Kråkenes fyr i Kinn kommune ble det målt middelvind på 25,1 meter i sekundet klokken 5 mandag, noe som vil si full storm, skriver Bergensavisen. Ved Fedje i Nordhordland ble det målt 17 meter i sekundet med vindkast på 26,3.

Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Uvanlig i juli

– Ja, det blåser kraftig. Hadde dette vært på høsten, ville det ikke vært så uvanlig. Men nå i juli er det jo det, sier meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt.

Han advarer folk mot å dra ut i båt. Mandag morgen rykket et redningshelikopter ut til en småbåt i havsnød utenfor Florø. Båten måtte slepes i land.

– En bør være forsiktig, og det er ikke anbefalt å gå ut i småbåt. Det blir høye bølger og veldig ufyselige forhold ved kysten. De som bor i områder med vind fra nord og nordvest, må tenke på å feste løse gjenstander, sier han.