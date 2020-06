De svenske helsearbeiderne fikk begge starte å jobbe ved sykehusene før resultatet av prøvene forelå.

Helse Førde har siden fredag kartlagt pasienter og ansatte ved Nordfjord sykehus som har hatt nærkontakt med legen som har fått påvist covid-19.

Resultatet av smittesporingen er at 25 pasientar og ansatte har hatt nær kontakt med legen. Resultatene av testene kommer mandag og tirsdag, skriver foretaket i en pressemelding.

- Ingen av de som har hatt nærkontakt med den smittede legen, har så langt vist symptom på å være syke , opplyser direktør for medisinsk klinikk, Trine Hunskår Vingsnes.

Åtte polikliniske pasienter har vært i nær kontakt. I tillegg kommer sju inneliggende pasientar og ti ansatte som skal være i karantene i ti dager.

– Helseministerens ansvar

– Jeg skjønner at man har behov for kritisk personell, men som det viser seg nå, kan det få store konsekvenser hvis man lemper på kravene, sier Aps helsepolitiske talskvinne Ingvild Kjerkol..

Hun «forutsetter at helseministeren sørger for at opplegget er faglig forsvarlig.»

– Det er hans jobb og hans ansvar. Det er viktig at myndighetene gjennomgår dette før fellesferien når det vil være behov for innleie av vikarer, sier Kjerkol.

Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen, reagerer sterkt på at svensk helsepersonell på to norske sykehus er smittet av korona.

– Det er jo helt uakseptabelt at personer fra høyrisikoland som Sverige, kommer til Norge med covid-19, jobber i norsk helsevesen og utsetter våre innbyggere og pasienter for fare, sier Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen til NRK Dagsnytt.

Hun påpeker at hun ikke kan forstå at det ikke stilles et krav om at de må testes før de får lov å komme inn til Norge.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier han tror at de fleste store norske sykehus i sommer tar i bruk vikarer fra Sverige, men at omfanget varierer fra sykehus til sykehus.

– Behov for innleid personell

Natt til lørdag opplyste Helgelandsykehuset at 15 pasienter var isolert, men på grunn av at få pasienter har vært i kontakt med vikarsykepleieren, er antallet redusert til seks.

I tillegg er foreløpig 16 ansatte vurdert som mulig smittet. De testet etter rutinene som foreligger, det vil si test tredje og sjuende dag etter siste eksponering. De overvåkes også for symptomer og vil bli isolert hvis symptomer på sykdom oppstår.

Sykehuset skriver i en pressemelding at sykepleieren kom til sykehuset mandag denne uken, og ikke hadde jobbet der tidligere. Hun fikk begynne å jobbe før resultatet av koronatesten var klar.

«Denne dispensasjonsmuligheten har Helgelandssykehuset opprettet i sine rutiner i samråd med Helse Nord. Bakgrunnen er behovet for innleid personell til å opprettholde driften», heter det.

Besøksstopp

Den kirurgiske avdelingen på sykehuset er inntil videre stengt. Det er også innført midlertidig stans i muligheten for besøk av pårørende. Inntil situasjonen er klarlagt vil alle pasienter som krever innleggelse fraktes til sykehuset i Mo i Rana og sykehuset i Mosjøen.

Arbeider med å få oversikt

Sykehuset arbeider for fullt med smittesporing. Den aktuelle sykepleieren er ikke syk, men bærer viruset og ble testet på nytt fredag kveld for å avdekke om det er snakk om en falsk positiv test. Resultatet foreligger tidligst lørdag kveld, ifølge kommunikasjonssjefen.

– Vi arbeider for fullt med å skaffe oversikt over, og kartlegge omfanget av pasientkontakt sykepleieren har hatt. Det samme gjelder ansatte som har vært i kontakt med den smittede. Fredag kveld vet vi ikke omfanget av smitten, sier Bratt.

Svensk vikarlege i Nordfjord også smittet

En svensk lege ved medisinsk avdeling på Nordfjord sykehus i Vestland har også testet positivt for covid-19. Legen kom ifølge NRK til Norge onsdag denne uken, og skulle egentlig hatt ti dagers karantene. Men Helse Førde ga legen fritak fra karaneneplikten.

Ingebjørg Nilsen Stokkenes/Fjordabladet

– Vi har anledning til å gi fritak fra karanteneplikten når vedkommende oppfyller en rekke kriterier, blant annet å være helt symptomfri og at vedkommende ikke har vært i kontakt med noen andre som er smittet,sier direktør Trine Hunskår Vingsnes ved medisinsk klinikk.

Hun legger til at situasjonen er beklagelig, men at de er avhengige av å bruke vikarer, spesielt på sommeren.

Legen er nå satt i hjemmeisolasjon, og arbeidet med smittesporing og vernetiltak er i gang, skriver Helse Førde i en pressemelding.

– Vi satte i verk tiltak etter planene Helse Førde har for håndtering av koronasmitte, og er i ferd med å få god oversikt over kontaktflaten til den smittede, sier Vigsnes.