Ap i valgkampmodus lanserer 83 tiltak

– Jeg skal være den første til å si at Arbeiderpartiet ikke gjør det bra nok på meningsmålingene, sa Støre under partiets halvårlige oppsummering onsdag.

Da var pressen invitert til skolemat på Aps partikontor på Youngstorget i Oslo. Menyen var ikke tilfeldig: Gratis skolemat og gratis SFO er blant de 83 tiltakene Arbeiderpartiet lanserer inn mot høstens kommunevalg.

Etterlyser tydelighet

En rekke av partiets ordførere har etterlyst mer tydelighet, større velgerappell og en mer offensiv opposisjon til regjeringen. De får et tydelig svar fra Støre:

– Arbeiderpartiet er ikke et slagordparti. Vårt svar er å presentere en helhetlig politikk på en tydelig måte.

Han brukte også anledningen til å kritisere flertallsregjeringen, der han mener at de fire partiene i sak etter sak trekker i hver sin retning – som i spørsmålet om bompenger og asylpolitikk.

– De setter hele regjeringsplattformen i spill, påpeker Ap-lederen, som mener det er påfallende at flertallsregjeringen bare fem måneder etter at den kom på plass, aldri har stått svakere enn nå.

– De faller på alle målinger, sier Støre.

Stuper

Men også Ap har den siste tida dalt på målingene som et spydkast i sakte kino. I Bergen kan partiet komme til å gjøre sitt dårligste valg siden 1925 og bli mer enn halvert. På landsbasis vaker Ap på rundt 25 prosent.

Flere har tatt til orde for at Støre og resten av partiledelsen bør vurdere sin rolle dersom Ap gjør det så dårlig som dagens målinger tyder på. Men på spørsmål om har vil gjøre det, har Ap-lederen et særdeles klart svar.

– Nei, sier Støre.

Han peker på at de fleste velgerne som har forsvunnet fra Ap, har satt seg på gjerdet.

– Vår jobb blir å få dem ned igjen, sier han.

83 tiltak

Det vil Ap gjøre gjennom 83 tiltak på områder som er viktige for kommunene, som skole, eldreomsorg, arbeidsliv og næringsutvikling.

– Regjeringen går inn for null vekst i kommuneøkonomien samtidig som de får mange flere oppgaver enn før. Det er feilaktig politikk og bruk av fellesskapet penger, mener Støre.

Lista toppes med et forslag om å styrke innsatsen for hele, faste stillinger i arbeidslivet, samt fjerne adgangen til midlertidige ansettelser.

I tillegg vil Ap be regjeringen om en maktutredning for å sikre jevnere maktbalanse mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og gjennomføre en kompetansereform for å få flere i arbeid.

Mange av tiltakene ble kjent da Ap la fram sin ulikhetsmelding tidligere i vår.