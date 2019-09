Albaner gravde seg ut av fengsel med smørkniv i 2013 – pågrepet igjen

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett tirsdag, skriver Dagbladet.

Albaneren ble pågrepet i Tyskland og utlevert til Norge mandag, opplyser forsvareren hans, advokat Bjørn Erik Rødser. Han vil ikke si noe om hva mannen har gjort i de seks årene han har vært på rømmen.

Mannen vil begjære seg løslatt under fengslingsmøtet, opplyser advokaten.

29-åringen satt i 2013 varetektsfengslet i forbindelse med en større narkotikasak da han klarte å grave et hull i murveggen i fengselsbygningen fra 1863. Bilder fra overvåkingskameraene den gang viste at mannen krabbet gjennom hullet og ut i luftegården før han raskt klatret over gjerdet og forsvant, skrev Hamar Arbeiderblad den gang.

Graveprosjektet ble oppdaget en drøy time senere av en fengselsbetjent som kom på jobb.

Fem år tidligere klarte en fange å rømme fra det samme fengselet ved å grave hull i veggen med en kleshenger.