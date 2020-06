Lokket 11-åring med babypass – ba om bilder på Snap

11-åringen og en 12 år gammel venninne kom i kontakt med den voksne mannen på en populær badeplass i Bergen for en uke siden. Mannen var der med det han presenterte som sin lille baby, og jentene lekte med barnet. Mannen skal ha spurt jentene om de ville være barnevakter for babyen, og fikk dermed mobilnumrene deres.

12-åringens mor sier at datteren først syntes mannen var hyggelig, men etterpå stusset hun på at han ville la to jenter han ikke kjenner passe en baby som er så liten.

Samme dag fikk 11-åringen en SMS fra mannens nummer. «Hei jeg er pappa til XXXX», sto det i meldingen. Så ba han 11-åringen legge ham til på Snapchat.

Noen dager senere fikk jenta meldinger fra brukeren hans på Snap, med spørsmål om de kunne møtes dagen etter, etter skolen. Jenta forklarte at hun ikke skulle på skolen fordi det er sommerferie. «Ok, men vil du se meg?», fikk hun til svar.

«Hadd2 kj3mpelyst i dag»

Jenta stusset over det han skrev, og viste meldingene til moren sin. Uten at personen i andre enden visste det, tok moren over samtalen.

«Hadd2 kj3mpelyst i dag», sto det i meldingen fra mannens telefon.

Mannen som meldingene skal komme fra, er i slutten av 30-årene. Aftenposten har sett skjermdumper av chatten.

Moren tok bilder av datterens mobil med sin egen telefon, for å unngå at personen i andre enden fikk melding om at det var tatt skjermdump av chatten.

«Bb, jeg er glad i deg», sto det i en melding. I neste sto det at han ikke vil ha trøbbel. Like etter kom det melding fra mannens Snap-bruker om at han ville hun skulle komme til ham, han hadde en overraskelse til henne.

Mannen ba jenta om bilde, og sendte et bilde av seg selv i bar overkropp. Neste melding til jenta var «Jeg har lyst på ded bb». Bb er en vanlig forkortelse for baby i sosiale medier. Det var mange skrivefeil i chatten.

Mannen opptrådte med fullt navn i samtalen, og moren anmeldte ham til politiet.

– Han sender meldinger til et barn, sier han har lyst på henne og forsøker å få henne til å møte ham. Jeg trodde politiet ville ta dette på alvor, sier moren. Hun vil være anonym av hensyn til datteren.

Hun opplyser at datteren ser ut som en vanlig 11-åring.

– Det er ikke mulig at noen kan tro hun er over 16 år, sier moren. 12-åringens mor sier det samme gjelder hennes datter.

Forsvarer: Erkjenner ikke straffskyld

Nå er 11-åringen engstelig for å treffe på mannen, som skal oppholde seg jevnlig i nabolaget hennes. Samme dag som han ble anmeldt, forteller moren at hun så ham i en butikk i nærheten. Hun varslet politiet om dette.

Mannen ble pågrepet fredag, nesten en uke etter at han ble anmeldt. Han er siktet for å ha utvist seksuelt krenkende adferd overfor barn.

– Han erkjenner ikke straffskyld, og mener han ikke har gjort noe upassende, sier mannens forsvarer, Alexander Gonzalo Sele.

Mannen ble løslatt etter avhør.

Kritisk til politiets håndtering

Moren er fortvilet over at mannen ikke ble varetektsfengslet. Hun er på jobb hele dagen, og datteren har ferie.

– Hva mener politiet vi skal gjøre? Jeg kan ikke si til en 11-åring at hun ikke får gå ut i sommerferien. Hun kan ikke få redusert bevegelsesfrihet fordi en mann som sender slike meldinger til barn får gå fritt rundt, sier moren.

Etter at 11-åringen fikk meldinger fra mannen, har hun hatt problemer med å sove, har mageknip og hodepine, ifølge moren.

Mannen har også sendt meldinger til den 12 år gamle venninnen. Hun er engstelig, fordi mannen skal bo i nærheten av henne. Begge jentene har blokkert mannen på telefonene sine.

Moren er kritisk til at det tok nesten en uke før politiet pågrep mannen.

Politiet: Flere forsøk på å pågripe mannen

Politiadvokat Eli Valheim i Vest politidistrikt opplyser at politiet gjorde flere forsøk på å pågripe mannen før de fikk tak i ham fredag.

– Han ble forsøkt pågrepet i helgen. Politiet var på hans bopel, men han var ikke hjemme, sier politiadvokat Eli Valheim til Aftenposten.

Hun ønsker ikke kommentere om politiet har foretatt seg noe annet i saken.

– Jentene er redde for mannen og han bor i nabolaget – er ikke det grunn nok til å prioritere saken?

– Det er ikke opplysninger jeg kjenner til. Vi prioriterer saken blant andre prioriterte saker, sier Valheim.