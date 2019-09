(Bergens Tidende): Mowinckel er 180 centimeter høy og veier rundt 160 kilo.

Kombinasjonen gjør at han ikke får på seg setebeltene på de nye Skyss-bussene.

Hver dag tar han bussen mellom Os og Bergen sentrum til jobb. Setebelte er påbudt å bruke i alle busser der belter er montert.

Torsdag var det beltekontroll på bussen. Da fikk han bot på 1500 kroner for å ha reist uten å bruke setebelte.

Ble sint og skrek

– Jeg sa jeg var for feit til å få på beltet, sier han til Bergens Tidende.

Mowinckel ble sint da han forsto at han skulle få bot. Han har tidligere gitt beskjed til bussjåføren at han ikke får på beltet.

Tidligere har han også sluppet bot etter å ha forklart at han ikke får på beltet.

– Det brast for meg, og jeg skrek ut ganske så ukontrollert på bussen. Det må jeg bare beklage, sier han.

Han gikk ut av bussen med kontrollørene fordi bussen ble stående og vente. Han ville ikke fylle ut arket med personalia. Da tilkalte kontrollørene politiet fordi man er pålagt å oppgi personalia.

Politiet fikk notere kontaktinformasjonen hans.

– Umulig å få på seg

Kort tid etterpå fikk han tilsendt bot fra veivesenet fordi han ikke brukte belte.

– Det kan hende utfallet hadde blitt annerledes om jeg ikke hadde hisset meg sånn opp, sier han.

Han mener likevel at det er diskriminerende at han fikk bot.

– Det er fullstendig umulig å få på seg belte på bussen. De er altfor korte. Beltene har heller ingen forlengelse. Jeg har til og med spurt om hjelp fra andre for å få det på, sier han.

Må vise legeattest

Første gang Mowinckel ble stoppet, ga ikke kontrolløren ham bot, ifølge ham selv.

Denne gangen fikk han beskjed om at han må ha med seg legeattest som bekrefter at han er for stor til å bruke belte.

– Fra nå av må jeg alltid ha på meg et papir som sier at jeg er for tjukk, sier han.

– Jeg synes jo dette er diskriminerende og trakasserende, sier han.

Mangler forlengelse

Mowinckel sier han frykter at han må flytte til byen om det ikke blir endringer.

– For det første burde bussene hatt lengre belte. Hvis ikke, burde de hatt forlengelse, sier Mowinckel.

De gamle Skyss-bussene som gikk mellom Os og Bergen hadde forlengelse til setebeltene, mener Mowinckel. Disse hentet han i et skap. Skyss oppgir til BT at det aldri har vært tilbud om dette på bussene, verken på de nye eller de gamle.

– Jeg har spurt etter disse på de nye bussene, men jeg har fått beskjed om at det ikke finnes, sier Mowinckel.

I tråd med forskriftene

– Alle nye busser i Bergen Sør og i kommunene i vest er utstyrt med lang type setebelter. Dette er spesifisert i kontraktskrav fra Skyss, skriver pressekontrakt Ingrid Dreyer i Skyss i en e-post.

Ifølge Skyss er det ikke optimalt, men i tråd med forskriftene at det ikke finnes et tilbud for alle.

Skyss vil fra kommende kontrakter følge en fast, nordisk standard for utrustning av busser, som ikke stiller krav til lange setebelter.

Det betyr at nye, kommende busser ikke vil ha belter av den lange typen, ifølge Dreyer.

– Det er leit at enkelte reisende ikke har mulighet til å bruke setebelte i bussen. Uavhengig av gebyr er det selvsagt et spørsmål om sikkerhet for de reisende, fortsetter hun.

Skal ikke gi bot

Kampanjeansvarlig for Statens vegvesen region vest, Trine Villanger, sier at personer som ikke får på seg belte på bussen, i utgangspunktet ikke skal få bot.

– Vi har klare retningslinjer på dette, men kontrollørene må ta en vurdering der og da. Situasjonen kan ha bidratt til at han ikke fikk forklart seg skikkelig i kontrollen. Han har mulighet til å sende inn klage på boten, sier hun.

– Må personer som ikke får på belte ha med legeattest?

– Dersom fastlegen skriver en erklæring på at han ikke får på seg beltet, kan det hjelpe på situasjonen fordi man får mulighet til å vise denne, sier Villanger.