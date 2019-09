Seremonien begynte med Eric Claptons «Tears in Heaven», før filosof Henrik Syse innledet som gravferdstaler. Han er en venn av Ihle-Hansens far og holdt en minnetale for 17-åringen.

Syse beskrev henne som klok og en som venner var privilegert over å kjenne. Hun hadde mange fremtidsplaner, var glad i dyr og naturen og ikke en som satte seg selv først.

Hun var også sterkt opptatt av antirasisme. I stedet for blomster har familien bedt om bidrag til Antirasistisk Senters ungdomsavdeling.

– Hun hadde en sterk rettferdighetssans og var ikke redd for å si fra, heller ikke til gutta, sa Syse i talen.

– Havnen kom til henne før hun eller noen kunne tenkt seg. Husk henne ikke for hennes onde bortgang, men hennes gode liv, sa han videre.

– Et stille vann

Både moren og faren hedret datteren under seremonien. Moren holdt minneord for 17-åringen hvor hun beskrev et enormt savn etter datteren.

– Du var så mye i det stille. Du var et stille vann med dyp, dyp bunn. Vi bærer din sorg over tapt framtid, sa moren.

Faren sang Beatles-låten «Till There Was You». Musikk var en stor del av Ihle-Hansens og familiens liv, understreket Syse flere ganger. Det ble speilet i seremonien.

– Du har alltid vært der

I tillegg til farens sang, var det en rekke musikalske innslag. Fellessangen under seremonien var «Barn av regnbuen», og Guldbergs akademiske kor sang «You'll Never Walk Alone».

Også Ihle-Hansens venninne Katharina holdt tale. Hun fortalte hvordan de hadde snakket om fremtidsplaner sist de møttes. Venninnen beskrev 17-åringen, eller «Joey» som hun ble kalt, som en som alltid hadde vært der for henne.

– Nå er du ikke det lenger. Det er absurd, sa hun.

Forsoning

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mante i sin tale til forsoning og sa at det er den beste måten å sikre at noe slikt ikke skjer igjen.

– Dere har gitt rom for styrke og forsoning, der det ville vært lett å ty til mistenkeliggjøring. Vi må fortsette arbeidet med å gjøre Norge til et trygt og åpent samfunn for alle mennesker, sa han.

På forhånd var det muslimske samfunnet og medlemmer av moskeen Al-Noor Islamic Centre ønsket spesielt velkommen til å delta i bisettelsen.

Utvalgsleder Amna Moammar holdt minneord under bisettelsen på vegne av moskeen. Hun kalte Johanne en helt og sa at hun trolig avverget at flere liv gikk tapt den dagen.

– Vi er alle i sorg, sa hun og takket for at de fikk ta del i seremonien.

Fellesskap og samhold

Også ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum kommune deltok. Hun beskrev i sin tale flere bånd til 17-åringen og hennes familie.

– Vår yngste datter var fadder for Johanne da Johanne gikk i 1. klasse. Guttene våre har gått samtidig på skolen, sa hun blant annet.

Hun beskrev et samhold og fellesskap i Bærum etter hendelsene 10. august.

– Omtanken fra det muslimske miljøet ser vi alle, det bygger opp under det store vi – en felles moralsk standard, sa hun i talen sin.

Angrep

Johanne Ihle-Hansen ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august. Philip Manshaus (21), som er hennes stebror, er siktet for å ha drept henne.

Manshaus ble pågrepet i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble skadd i skytingen, men Manshaus er siktet for terror.