Seremonien begynte med Eric Claptons «Tears in Heaven», før filosof Henrik Syse innledet seremonien som gravferdstaler. Han er en venn av Ihle-Hansens far og holdt en minnetale for 17-åringen.

Syse beskrev henne som klok og en som venner sa de følte seg privilegert over å kjenne. Hun hadde mange fremtidsplaner, var glad i dyr og naturen og ikke en som satte seg selv først.

Hun var også sterkt opptatt av antirasisme. I stedet for blomster har familien bedt om bidrag til Antirasistisk Senters ungdomsavdeling.

– Hun hadde en sterk rettferdighetssans og var ikke redd for å si fra, heller ikke til gutta, sa Syse i talen.

– Havnen kom til henne før hun eller noen kunne tenkt seg. Husk henne ikke for hennes onde bortgang, men hennes gode liv, sa han videre.

– Et stille vann

Både moren og faren hedret datteren med innslag under seremonien. Moren hold minneord for 17-åringen hvor hun beskrev et enormt savn etter datteren.

– Du var så mye i det stille. Du var et stille vann med dyp, dyp bunn. Vi bærer din sorg over tapt framtid, sa moren.

Faren sang Beatles-låten «Till There Was You». Musikk var en stor del av Ihle-Hansens og familiens liv, understreket Syse flere ganger. Det ble speilet i seremonien.

I tillegg til farens sang, var det en rekke musikalske innslag. Fellessangen under seremonien var «Barn av regnbuen» og Guldbergs akademiske kor sang «You'll Never Walk Alone» av Richard Rodgers og Oscar Hammerstein II.

Forsoning

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mante i sin tale til forsoning og sa at dette er den beste måten å sikre at noe slikt ikke skjer igjen.

– Dere har gitt rom for styrke og forsoning, der det ville vært lett å ty til mistenkeliggjøring. Vi må fortsette arbeidet med å gjøre Norge til et trygt og åpent samfunn for alle mennesker, sa han.

På forhånd var det muslimske samfunnet og medlemmer av moskeen ønsket spesielt velkommen til å delta i bisettelsen.

Utvalgsleder Amna Moammar holdt minneord under bisettelsen på vegne av moskeen. Hun kalte Johanne en helt, og sa at hun trolig avverget at flere liv gikk tapt den dagen.

– Vi er alle i sorg, sa hun og takket for at de fikk ta del i seremonien.

Fellesskap og samhold

Fra offisielt hold deltok foruten justisministeren også ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) i Bærum kommune. Hun beskrev i sin tale flere bånd til Ihle-Hansen og hennes familie.

– Vår yngste datter var fadder for Johanne da Johanne gikk i 1. klasse på Eiksmarka. Guttene våre har gått samtidig på skolen, sa hun blant annet.

Hun beskrev videre hvordan befolkningen i Bærum har kommet sammen etter hendelsene 10. august.

– Vi har opplevd et stort fellesskap, et sterkt samhold og også forsoning. Omtanken fra det muslimske miljøet ser vi alle, det bygger opp under det store vi – en felles moralsk standard, sa hun i talen sin.

Angrep

Johanne Ihle-Hansen ble funnet død i sin bolig på Eiksmarka i Bærum 10. august. Philip Manshaus (21), som er hennes stebror, er siktet for å ha drept henne.

Politiet fant Ihle-Hansen død etter å ha pågrepet Manshaus i moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum, der han begynte å skyte. Ingen ble skadd i skytingen, men Manshaus er siktet for terror.