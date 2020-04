Drapssiktet ektemann i avhør tirsdag

Hittil har den drapssiktede ektemannen forklart seg fritt, mens det tirsdag formiddag er planlagt et nytt avhør.

– Det er naturlig at vi går videre og kommer inn på nye tema, sånn at vi ikke snakker om det samme, sier politiadvokat Bente Bøklepp i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Naboer, familie, venner og arbeidskolleger skal også avhøres i saken, der politiet har fått mange tips etter at de fredag delte et bilde av familiens bil, en grå Mitsubishi Outlander 2010-modell. De ba folk melde fra om noen har sett bilen mellom fredag 27. mars og tirsdag 7. april, da 33-åringen ble funnet død utenfor Trondheim. Ektemannen ble varetektsfengslet skjærtorsdag, i fire uker, de to første ukene i full isolasjon.

Ukjente steder

Åstedet er ennå ukjent, men politiet jobber ut fra teorien om at firebarnsmoren, som opprinnelig er fra Eritrea, ble drept 27. mars. Ektemannen (34) nekter for å ha hatt noe med dødsfallet å gjøre. Han har så langt forklart at han la ut på en fire timer lang kjøretur rundt klokka 8 lørdag 28. mars. Turen gikk fra familiens hjem på Flatåsen, via Hommelvik langs gamle E6 til Stjørdalen og videre mot Storlien på grensa til Sverige.

– Det er avklart at han ikke har vært i Sverige. Vi vet at han ikke har passert grensa siden det er spesielle tiltak på grunn av koronautbruddet. Det er en helt annen kontroll på grensa nå enn til vanlig, sier politioverbetjent John Ola Volden i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen. Han er seksjonsleder ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE).

Politiet vet dette, fordi ektemannen har vært i kontakt med en grensevakt som sendte ham tilbake igjen.

Utsatt for vold

Ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten ble kvinnen utsatt for ytre vold. Politiet vil ikke kommentere om det er brukt våpen.

– Vi venter fremdeles på den endelige obduksjonsrapporten, og det kan ta litt tid. Vi venter også på svar fra en del prøver som er sendt inn til analyse, sier Bøklepp.

Politiet gjennomgår også alle elektroniske spor og forsøker å gjøre en grundig analyse som kan kaste lys over hendelsene.