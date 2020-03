Enighet på Stortinget om tredje koronakrisepakke

Etter lange diskusjoner ble det oppnådd enighet mellom regjeringen og opposisjonspartiene ved 02.00-tiden i natt. Ap, SV, Sp og Frp mener alle at de har fått gjennomslag for tradisjonelle hjertesaker.

Det viktigste tiltaket blir at staten forplikter seg til å dekke kommunenes merutgifter i forbindelse med koronakrisen. I dag er tiltaket kostnadsberegnet til 5 milliarder kroner, men det kan raskt endre seg.

En del av midlene skal også brukes av kommunene til å sette i gang aktivitet, vedlikehold etc som kan holde hjulene i gang i lokalt næringsliv og håndverkere. Dette har særlig Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tatt til orde for.

Lavere moms hardt rammede næringer

– Pengene til kommunene skal gå til sårbare barn, til eldre og til fastlegene. Kommunene måtte nesten begynne med permitteringer. Det er snakk om å opprettholde viktige deler av vår velferdsstat, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i NRKs Politisk kvarter i morges.

Olav Olsen

Satsen for lav moms reduseres i tillegg fra 8 til 6 prosent, og ikke 7 prosent som regjeringen foreslo. Det skyldes at EØS-reglene hindrer at momsreduksjonen skulle virke fra 1. januar som opposisjonen ønsket.

Som erstatning reduserte de satsen ytterligere en prosentenhet. Overnatting på hotell, drosje og persontransport, salg av billetter på buss og tog, heiskort i skianlegg , allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangementer er noen av sektorene som nyter godt av lav moms.

Lav moms skal virke fra 20. mars til 31. oktober 2020.

Vil satse på klimatiltak

Krisepakken medfører at arbeidsledige og permitterte får mulighet for bedriftsintern opplæring og å sikre seg økt kompetanse uten å miste dagpengene.

I tillegg peker Støre på at det blir nye tiltak for fangst og lagring av CO2 og andre klimatiltak.

Karbonfangst er også et av punktene SV har kjempet for å få inn. Ifølge SV-leder Audun Lysbakken bidrar pakken til å «bygger broer fra løsninger på denne krisen til løsninger på den neste krisen, klimakrisen».

Finansminister Jan Tore Sanner sier at det viktigste er at regjeringen «har fått gjennomslag for pakken med kontantstøtte til bedriftene som mistet inntektene over natten».

– Regjeringen har vært opptatt av at tiltakene skal være målrettet, effektive, sikre inntekten til folk og sikre at bedriftene har likviditet, sier Sanner.

Tverrpolitisk enighet

Han sier at regjeringen og opposisjonen er enig om det meste av innholdet i pakken, og at diskusjonen har stått om når tiltakene skal settes i verk. En del av tiltakene i pakken skal konkretiseres i revidert nasjonalbudsjett til våren og i statsbudsjettet for 2021.

Ole Berg-Rusten

Partiene har også forhandlet om velferdsordninger som dagpenger og støtteordninger med økt stipend til studentene. Det bevilges også ekstra penger til rassikring.

Regjeringen vil forhandle videre med LO, NHO, Virke og Finans Norge om den konkrete utformingen av kontantstøtten til næringslivet som har mistet hele eller deler av inntektene som følge av koronatiltakene.

Pakken inneholder også formuleringer som vil sikre kompensasjon til kollektivselskapene for tapte billettinntekter.

Tirsdag klokken 10 skal krisepakken behandles i Stortinget.

Saken oppdateres