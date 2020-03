Ny risikovurdering: Opptil 23.140 nordmenn kan være koronasmittet allerede

Det viser den nye risikovurderingen for koronaepidemien som Folkehelseinstituttet la frem i dag.

Smittevernekspertene anslår at tallet vil øke svært kraftig de neste ukene.

Helsemyndighetenes la frem tre ulike scenarioer for hva som vil skje de neste ukene, avhengig av hvordan tiltakene virker.

Det store lyspunktet er at de siste tallene tyder på at antallet nye smittede ikke øker like raskt.

1. Katastrofe-scenarioet: 145.000 smittede etter påske

Dersom Norge bare gjennomfører få og lite effektive tiltak, kan det allerede 6. april være om lag 54.250 smittede i Norge. Dette scenarioet baserer seg på at hver person som blir smittet, bringer smitten videre til 2,4 personer.

Det baserer seg på at utviklingen blir den samme som i Kina og flere andre land.

I et slikt scenario vil epidemien nesten ha tredoblet seg etter påske 13. april. Da anslår Folkehelseinstituttet i så fall at om lag 145.000 personer kan være smittet.

I så fall vil situasjonen ved sykehusene raskt bli svært alvorlige.

Dette scenarioet, som altså innebærer at få eller ingen smitteverntiltak, anslår at mellom 3200 og 4260 personer vil trenge en sykehusplass ved norske sykehus 13. april.

500 av dem vil trenge intensivplass. En så rask økning vil raskt sprenge kapasiteten til det norske helsevesenet i slutten av april.

– Dette er en tenkt situasjon. Det er en bane vi ikke tror vi er på, men vi vet ikke, sier direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

– Vi har ikke tilstrekkelige observasjoner langt nok tilbake i tid siden tiltak ble iverksatt 12. mars.

2. Mellom-scenarioet: Hver syke smitter bare 1,3 personer

Det andre scenarioet baserer seg på at dagens tiltak videreføres og er effektive. I så fall antas utviklingen å bli langt mer positiv.

Dette baserer seg på at de som er blitt smittet i Norge siden 12. mars, ikke sprer smitten til mer enn 1,3 personer i snitt.

Dette er det samme anslaget som Folkehelseinstituttet brukte i sin forrige risikovurdering fra 12. mars.

Dersom dette slår til, vil mellom 400 og 600 pasienter være innlagt ved sykehusene etter påske. Omlag 190 av dem vil trenge intensivplass.

Dette er det scenarioet som helsemyndighetene så langt har planlagt etter.

3. Bedre enn forventet-scenarioet: Viruset er stanset

Det siste scenarioet baserer seg på forutsetningen om at de strenge tiltakene gir større effekt enn helsemyndighetene har trodd.

I så fall er spredningen av koronaviruset allerede stoppet – kampen mot epidemien allerede vunnet før den har begynt.

Dette veldig positive scenarioet forutsetter at hver person som har fått koronaviruset siden 12. mars, ikke smitter mer enn 0,9 personer i snitt.

Dersom dette slår til, vil antallet nye pasienter som trenger plass ved sykehusene stoppe opp i løpet av neste uke og stabilisere seg på ca. 200.

Hittil har nye korona-pasienter økt jevnt og trutt, men utviklingen de neste dagene vil raskt gi en indikasjon.

Ser små positive tegn

Bak de nye anslagene ligger resultater som så vidt har begynt å komme inn fra tester gjort av ca. 70.000 personer i Norge.

Før helgen kunne norske helsemyndigheter for første gang bruke test-tallene fra pasienter som legges inn på sykehusene. Resultatene bruke nå til å anslå hvor stor del av befolkningen som er smittet – og hvor mange som blir smittet.

– Ingen modeller kan forutsi utvikling, men slike modeller er det beste verktøy vi har, sier direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg.

– Vi har sett en mindre bratt stigning fra lørdag.

Folkehelseinstituttet understreker at tallene baserer seg imidlertid på en rekke usikre forutsetninger.

Det er heller ikke mulig å vurdere effekten av de enkelte tiltakene som norske myndigheter har iverksatt på grunnlag av dette.