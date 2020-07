Skarpe stillehavsøsters gir kutt hos badegjester

Knivskarpe stillehavsøsters har invadert mange badeplasser i Oslofjorden og brer seg stadig nordover. Legevakten melder om flere pasienter med kuttskader.

Plukking av stillehavsøsters ved Rørestrand i Vestfold som er et frivillig initiativ for å fjerne fremmedarten fra norskekysten. Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

– På en godværsdag så kan det fort være mellom ti og 20 stykker, sier avdelingsleder ved Fredrikstad og Hvaler legevakt, Inger Marie Moksnes, til NTB.

Hun refererer til sommerglade badegjester som har skadet seg på de knivskarpe kantene til stillehavsøstersen, som det kryr av under vannflaten langs mange strender og svaberg i Oslofjorden. Moksnes peker på at det som oftest er snakk om kuttskader under foten som må renses og sys.

– Det blir mye nål og tråd, sier avdelingslederen og legger til at antall skader beror på sommerværet og hvor mange som bader.

Brer seg langs kysten

Stillehavsøstersen har siden 2007 etablert seg permanent i mange områder langs Norskekysten. Det skriver forsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet i en kronikk i Fiskeribladet.

– Små bestander av stillehavsøsters har begynt å bygge seg opp på Vestlandet, rundt Bergen, skriver Mortensen og understreker at det er vanskelig å forutsi hvor langt nordover den tilpasningsdyktige arten kommer til å spre seg.

Stillehavsøstersen er formelt uønsket i norsk natur og står på de nordiske landenes liste over fremmede arter.

– Men nå er den etablert her, og den kan ikke utryddes. Det er ikke mulig å bruke høsting og ryddekampanjer som et tiltak mot en ytterligere spredning, skriver Mortensen.

Samlet 22 tonn østers

Selv om Mortensen understreker at stillehavsøstersen har kommet for å bli, finnes det flere ildsjeler som jobber for å begrense artens vekst langs kysten.

– Vi har østers i hele fylket, og vi klarer aldri i verden og plukke dette tomt. Men vi klarer å redusere omfanget på de viktigste badeområdene, og det er det som er oppdraget, sier Kristian Ingdal til NTB.

Han er prosjektleder for Østersdugnaden i Vestfold og Telemark – en tre år gammel folkedugnad med formål å redusere omfanget av kuttskader ved badeplasser.

– Hittil i år har vi allerede plukket 22 tonn. I fjor samlet vi 14 tonn fra strender og badeområder, sier Ingdal.

Han påpeker at selv om prosjektet kun omfatter Vestfold og Telemark, så får de nesten daglige henvendelser fra indre oslofjord hvor folk spør om blant annet plukkemetoder.

– Bruk badesko

Til tross for ryddedugnader vil det neppe være mulig å få til en fullstendig fjerning av østersarten fra sjøen. Avdelingsleder Moksnes ved Fredrikstad og Hvaler legevakt har derfor følgende råd til badeglade folk:

– Bruk badesko. For det er stort sett under føttene at du får skader, sier hun.

NTB har vært i kontakt med flere legevakter, blant annet i Oslo, Sandefjord og Kristiansand. Ingen av disse rapporterer om spesielt mange tilfeller av østersskader.

