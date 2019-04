Hoggormen er i ferd med å våkne fra dvalen

Når vinteren er på hell og det blir varmere i været, kommer ofte hoggormen fram og ligger i åpningen av hiet. Flere steder i Sør-Norge er ormen observert allerede, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding. Selskapet oppfordrer både mennesker og hunder på tur å være ekstra på vakt.

– Det gjelder å se seg ekstra godt om før du setter deg ned et sted der solen varmer. Hoggorm er like glad i sol og varme som deg, og i fjellet kan man treffe på hele flokker som har samlet seg. Er man ute og lufter hunden bør man absolutt se seg ekstra godt om på denne tiden av året, sier Tryg-sjef Espen Opedal.

Akutt

For menneskets beste venn, kan et møte med hoggorm i verste fall bli skjebnesvangert, forteller veterinær Tor Kvine ved AniCura Dyresykehus i Bergen.

– Det er veldig varierende hvor syke hundene blir. Vi mistet to hunder for to år siden, tross intensiv behandling og motgift. Uansett skal hoggormbitt sees på som et akutt tilfelle som krever veterinærbehandling så raskt som mulig, sier Kvinge. Han sier det er enkelte symptomer hundeeiere kan se etter.

– Et tydelig tegn kan være at hunden din hyler til ute i skogen. Et hoggormbitt kan vises i huden som to små hull eller prikker ved siden av hverandre. Om det var gift i bittet, oppstår en kraftig og ofte blodrød hevelse rundt bittet som kan spre seg, forklarer Kvinge.

Ikke sug

Hvis uhellet er ute, er rådet å holde hunden i ro for å begrense spredningen av giften.

– Bittet skal ikke suges på eller kjøles ned, og man skal ikke forsøke å stanse blodsirkulasjonen fra bittstedet med forbindelser, sier veterinæren.