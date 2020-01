Påtaleinnstillingen i Manshaus-saken sendt til Riksadvokaten

Det opplyser statsadvokat Johan Øverberg til NTB. Han sier videre at de ikke kommenterer innstillingens innhold, men det er grunn til å tro at det fremgår om aktoratet vil be retten om 22-åringen skal dømmes til forvaringsstraff eller ordinær fengselsstraff.

Hos Riksadvokaten får NTB opplyst at det er vanskelig å anslå hvor lang tid det vil ta å behandle innstillingen. Saken er allerede forhåndsberammet i Asker og Bærum tingrett fra 7. til 26. mai.

Philip Manshaus har erkjent at han skjøt og drepte sin stesøster i deres felles hjem på Eiksmarka, før han satte seg i bilen og kjørte til Al-Noor-moskeen på Skui i Bærum. Der fyrte han av skudd med et haglgevær, men ble overmannet av to menn som var i bygningen før han rakk å skade noen.

22-åringen nekter straffskyld og har gjennom flere fengslingsmøter og forskjellige kanaler på nettet klargjort at han slutter seg til et høyreekstremt tankegods.

De rettsoppnevnte sakkyndige som har undersøkt Philip Manshaus, beskriver ham som en lett påvirkelig ung mann med et svakt jeg. Det fremgår av den rundt 70 sider lange erklæringen utarbeidet av de tre psykiaterne, og som VG har fått tilgang til.