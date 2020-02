Justisminister Monica Mæland møtte polititopper og Oslo-politikere mandag ettermiddag. Møtet kom i stand etter de mange sakene i Aftenposten der næringsdrivende, huseiere, barnehager og beboere i Gamle Oslo tatt et oppgjør med utviklingen i området.

De har også sendt bekymringsmeldinger til politikerne og Oslo kommune, hvor de forteller om skitne gater, rot, søppel og gjenger som åpenlyst selger og bruker narkotika på gaten.

Fakta: Her er noen av forslagene som naboer og lokalt næringsliv på Grønland etterlyser: Mer innsats mot åpent salg og bruk av narkotika, mer vakthold og synlig politi.

Bedre renhold og vask i gatene.

Bedre belysning, slik at det blir færre mørke kroker.

Det politiske flertallet i bystyret vil også innføre miljøgate gjennom Grønland og gjennomføre et «områdeløft». Naboene ønsker raskere gjennomføring av tiltakene.

Espedal, Jan Tomas

Lover ikke mer ressurser

Men justisministeren hadde hverken med seg forslag til løsning eller ekstra ressurser til møtet.

– Jeg reiser ikke rundt med sjekkhefte, men jeg kommer tilbake til Oslo politidistrikt ganske raskt. Det er ikke tvil om at de har større utfordringer enn noen annet politidistrikt, sier hun.

- Vi har nasjonalt ansvar for tunge rusmisbrukere

Tore Soldal, leder for politiets enhet i Oslo sentrum, sier at utfordringene på Grønland ikke kan løses i bydel Gamle Oslo alene. Han informerte justisministeren om at bare 25 prosent av de straffbare forholdene i området blir begått av bydelens egne beboere. Ifølge Oslo-politiet er Grønland Norges største og mest kjente russcene.

– Enhet sentrum har på mange måter et nasjonalt ansvar for tunge rusmisbrukere fra hele landet. Disse begår bare en liten del av kriminaliteten på Grønland, men de er avhengige av kriminelle som omsetter narkotika, sa Soldal ifølge en oppsummering som ble gitt til pressen etter møtet.

Han presiserte for Monica Mæland et det er dette miljøet som skaper mest problemer i området fordi de trekker til seg mange former for kriminalitet, som ran, vold og vinningsproblemer.

Espedal, Jan Tomas

Kriminaliteten flytter på seg

– Vi har allerede en ekstra innsats i Oslo i dette området, men det vi ser nå er at hvis man stresser et miljø et sted, så popper det opp et annet. Den erfaringen har jeg også fra Bergen. Jeg tror politiets innsats virker, men dette er en evigvarende kamp, hvor man ikke minst må tenke nytt, påpekte Mæland etter politiets gjennomgang.

Hun sa at arbeidet for å bedre situasjonen i området ikke kan gjøres i rykk og napp, men må tas jevnt og grundig.

På møtet ble det presisert av politiet at den registrerte kriminaliteten for barn og unge under 18 år stiger, og at flere unge blir tatt for gjentatt kriminalitet.

– Dette bekymrer meg, men det er komplekst. Vi må sørge for at barn får en god oppvekst, sier justisministeren.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, utfordret nyligt justisministeren og ba henne gi politiet nok ressurser til å slå ned på omsetning av narkotika, og til å finne løsninger som ikke bare flytter problemet til et annet sted.

Han mener det er måten man kan hjelpe rusavhengige til et bedre liv og vil løfte Grønland som område.

Han var fornøyd med møtet med justisministeren.

– Vi har hatt en fin runde der det kom frem at Oslo er i en spesiell situasjon. Det er mye storbykriminalitet knyttet til byen vår, sier han.

Også byrådslederen er enig i beskrivelsen av at kriminaliteten flytter seg.

– Da det ble satt inn ekstra politiressurser for å fjerne folk fra Vaterlandsparken, forsvant de til Grønlandsleiret. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.