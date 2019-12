Nigeriansk mann dømt til to års fengsel for å ha svindlet kvinner

Den 41 år gamle mannen kommer opprinnelig fra Nigeria, men er svensk statsborger. Han må i tillegg til sone i fengsel betale erstatning til kvinnene, melder Bergens Tidende.

Mannen er dømt for å ha stilt sine bankkontoer til disposisjon, for så å ha overført pengene han fikk fra kvinnene videre til seg selv eller andre i utlandet, heter det i dommen.

Mannen er også dømt for heleri av omtrent 120.000 kroner.

Sju av kvinnene har blitt lurt til å tro at de var i et romantisk forhold med mannen. Den siste skal ha trodd at hun skulle få et stort utbytte fra et utenlandsk selskap.

Ifølge dommen skal mannen ha utgitt seg for å være lege eller FN-soldat i krigsherjede områder. Han tok kontakt med kvinnene gjennom sosiale medier.

Deretter skal de ha blitt bedt om å overføre penger til mannen. Han skal ha sagt at pengene skulle gå til syke barn i konfliktområder.

Totalt har de åtte kvinnene betalt rett over én million kroner til mannen.

Mannen ble dømt i Hardanger tingrett 16. desember.