Det var stille på Slottsplassen i formiddag. På vei opp bakken fra sentrum ble rimkledde gressplener og oppholdsvær bare avløst av en og annen turist.

Bak statuen av Karl Johan hadde det imidlertid samlet seg en liten gruppe med mennesker. De la ned lys, blomster og kort for å minnes Ari Behn.

Han valgte å ta sitt eget liv 1. juledag, 47 år gammel.

Ved statuen har noen satt opp en liten plakat med påskriften «Trist som faen».

Fakta: Ari Behn * Født Ari Mikael Bjørshol 30. september 1972 i Aarhus i Danmark (tok i 1996 navnet Behn etter sin bestemor) * Sønn av Olav Bjørshol og Marianne Solberg * Vokste opp i Moss, der han gikk på Steinerskolen * Fikk sitt litterære gjennombrudd i 1999 med boken «Trist som faen», som solgte over 100.000 eksemplarer * Giftet seg med prinsesse Märtha Louise i 2002 * De fikk tre døtre sammen, Maud Angelica (2003), Leah Isadora (2005) og Emma Tallulah (2008) * Ari Behn og prinsesse Märtha Louise kunngjorde i 2016 at de skulle skilles * Ari Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019

Dan P. Neegaard

– En sjokkbeskjed

– Det var en sjokkbeskjed, rett og slett. Jeg ble veldig lei meg, sier Liv Rønneberg til Aftenposten om hvordan hun reagerte på nyheten om at forfatteren og kunstneren er død.

Hun og venninnen Mona Undisdatter er blant personene som har møtt opp for å minnes Ari Behn.

– Og så tenkte jeg på det at han var raus. Noe av det siste jeg leste om ham var at han sa at han likte Durek (Märtha Louises nye kjæreste, red.anm.) godt og at Märtha Louise var modig. Han var en blomst, sier Rønneberg.

– Jeg føler litt på det at man ikke skal mene så mye nå. Det blir veldig vondt, sier Undisdatter.

Venninnene forteller at de får assosiasjoner til kong Olavs død i 1991, da Slottsplassen var dekket av tegninger, lys og blomster.

Klaudia Lech

På ett av kortene som er lagt ut står det:

«Kjære Ari. Du var et lys i et grått land. Takk for gleden du spredte». Et par nederlandske turister spør hva som foregår. De ser forbauset ut og uttrykker sin medfølelse da de får opplyst at den tidligere ektemannen til prinsesse Märtha Louise er død.

Dan P. Neegaard

– Jeg så veldig opp til Ari

Tove-Mette Aune og Bent Kringberg er også på Slottplassen denne formiddagen for å minnes den avdøde forfatteren og kunstneren.

– Dette er trist, sier Aune med trykk i stemmen.

– Jeg ble veldig lei meg da jeg så det. Jeg så veldig opp til Ari. Han var modig og bød på seg selv, sier Kringberg.

Han forteller at han reagerte med tårer og et ønske om å legge ned blomster.

– Jeg ville angret hvis jeg ikke dro. Jeg er glad jeg gjorde det, sier Kringberg.

Vennene er preget av beskjeden om Behns død, som kom sent 1. juledag.

– Jeg tenker på barna som får den beskjeden. Det må være tøft, sier Aune.

Ari Behn etterlater seg tre barn.

Dan P. Neegaard

– Utrolig trist

Sara Chaib har lagt ned en bukett med hvite og røde roser.

– Jeg har alltid vært fan av Ari Behn, sier hun.

Hun beskriver Behn som folkelig og jordnær.

– Og så er det så utrolig trist måten han gikk bort på, og at det er jul. Man skal lete lenge etter en fyr som Ari Behn, sier Chaib.

Hun forteller at hun begynte å gråte da hun fikk et nyhetsvarsel om at Behn var død.

– Jeg reagerte på en måte som om det var en venn av meg. Jeg føler at han var en av oss, sier Chaib.

Dan P. Neegaard

I Aftenpostens minneprotokoll har det også strømmet inn hundrevis av hilsener til den avdøde forfatteren. Flere fremhever Behns varme væremåte, men også hvordan de skammer seg over at han til tider ble utsatt for mye kritikk i offentligheten.

Åpen kirke i Lommedalen

Behn var bosatt i Lommedalen i Bærum, og kommunens ledelse gir uttrykk for at han vil bli dypt savnet.

«Våre tanker går til Ari Behns familie, etterlatte og alle som var glad i ham etter hans tragiske bortgang. En raus og varm person er gått bort. Han vil bli dypt savnet», heter det i en melding fra ordfører Lisbeth Hammer Krog på Bærum kommunes nettsider.

Også naboer i Lommedalen er i sorg. En av disse er Constanza Ingunn Engeland.

«Ari SÅ folk. Og selv om jeg ikke kjente ham, så var han virkelig en lysfontene selv. Han smilte alltid med sitt smittende smil. Han var rett og slett veldig god ute blant folk. Ari valgte å dø. Det er ikke vanskelig å forstå at det har gjort noe med vårt lokalsamfunn», skriver hun på Facebook. Aftenposten har fått tillatelse til å gjengi innholdet i teksten.

Etter ønske fra folk i menigheten skal Lommedalen kirke i Bærum holde åpent i forbindelse med Behns død.

– Det blir mulighet til å samles og tenne lys både utenfor og inni kirken, sier fungerende sogneprest Elise Bjerkreim-Bentzen til NRK.