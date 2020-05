– I Norge står vi sammen når det gjelder. Vi mobiliserer til dugnad og samarbeid i små og store lokalsamfunn. Nå er dette viktigere enn noen gang, sier statsminister Erna Solberg 12. mars og stenger ned landet.

På en øy i Oslofjorden får Todor Pavlov med seg nyhetene på TV. Det er sesongarbeiderens femte måned i Norge. Den bulgarske 40-åringen har lagt doktorgraden til side for å jobbe som nattevakt på Hankø Hotell & Spa utenfor Fredrikstad. Han er lovet 160 arbeidstimer i måneden, og det er bedre betalt enn professorjobben i Bulgaria. Pengene skal sikre at datteren kan beholde plassen på en velrenommert privatskole. Men regjeringens koronatiltak fører til at Pavlov og de andre arbeiderne på hotellet permitteres. Snart hører han også hotelldirektøren snakke om dugnad. I en helt annen betydning.