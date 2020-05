Moren til den drepte 17-åringen forklarer seg ansikt til ansikt med tiltalte

Både Johannes mor og tiltaltes far har bedt om unntak fra smittevernereglene for å gi sine forklaringer i samme sal som der draps- og terrortiltalte Philip Manshaus sitter, skrev Budstikka tirsdag.

Lise Åserud, NTB scanpix

Johannes mor er også er tiltaltes stemor. Hun startet sin forklaring med å svare på spørsmål fra aktor om da hun og hennes adoptivdatter kom inn i familien Manshaus.

– Johanne var ni måneder gammel da. Vi ble tatt imot kjærlig og Philip ga uttrykk for at det var veldig fint at vi kom, forteller moren og ser bort mot tiltalte.

Philip var da fem år gammel. Han og Johanne var de yngste barna i familien.

– Det er egentlig Philip og Johanne som har vokst opp tettest sammen, i og med at de var yngst.

– Hvordan var forholdet mellom Johanne og Philip?

– Det var godt, slik jeg oppfattet det. Han hadde omsorg og passet på som en storebror. Johanne var veldig stolt av ham.

Gjentatte ganger under den første delen av forklaringen sin ser Johannes mor bort mot tiltalte.

Fakta: Rettssaken mot Philip Manshaus Klokken 16.07 lørdag 10. august 2019 fikk politiet melding om skyting i Al-Noor Islamic Centre i Bærum. Da politiet ankom moskeen, fikk de kontroll på én gjerningsmann, Philip Manshaus. Han ble pågrepet med hjelp fra personer tilknyttet til moskeen. Ingen ble truffet av skuddene. Senere samme dag ble Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) funnet drept i en bolig på Eiksmarka i Bærum. Hun var Manshaus’ stesøster. Manshaus har erkjent handlingene han er tiltalt for, men ikke straffskyld. Han har påberopt seg nødrett. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet. Rettssaken startet i Asker og Bærum tingrett 7. mai og går frem til 26. mai. Det tas forbehold om å legge ned påstand om forvaring.