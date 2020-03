Solberg om koronaviruset: – Vi må passe oss for å tro det blir alvorlige scenarioer. Men vi planlegger for «worst case».

Koronaviruset. Det var blant temaene da statsminister Erna Solberg holdt tale for Høyres sentralstyre søndag. Selv har hun tørre hender etter å ha spritet hendene med Antibac de siste dagene, fortalte hun Aftenposten etterpå.

I talen sa hun at Norge har vært forberedt på at koronaviruset ville komme, og at vi har en helsetjeneste som er godt rustet og godt trent til å håndtere slike situasjoner.

Hittil vet vi at 17 personer har testet positivt på det nye koronaviruset i Norge. Men ingen av dem er alvorlig syke eller sykehusinnlagte.

Monica Strømdahl

Har tiltro til Ullevål sykehus

Ved Ullevål sykehus er fem ansatte smittet. Sykehuset jobber med å kontakte alle pasienter som kan ha hatt kontakt med de smittede ansatte.

– Hvordan vurderer du situasjonen på Ullevål nå?

– Situasjonen på øyeavdelingen på Ullevål er at de har lavere kapasitet. Så håper vi at Ullevål har klart å begrense hvor mange som er smittet av viruset, blant annet ved hjemmekarantene. Jeg har tiltro til at Ullevål kan dette. Dette er de eksperter på, sier Erna Solberg.

– Er det bekymringsfullt at fem ansatte er bekreftet smittet?

– Det er bekymringsfullt når helsearbeidere blir smittet, fordi de er i kontakt med sårbare grupper.

Det viktigste folk kan gjøre

I forhold til i mange andre land, er få i Norge smittet. Men bør vi bekymre oss for en situasjon der en stor del av befolkningen blir det?

Statsministeren oppfordrer til ikke å gå rundt og være bekymret. Heldigvis har mange nordmenn jobber som kan gjøres hjemmefra, sier hun.

– Vi må passe oss for å tro det blir alvorlige scenarioer. Men vi planlegger for «worst case». Da er vi i stand til å håndtere vanskelige situasjoner.

Det viktigste folk kan gjøre, mener Solberg, er å gjøre det vi kan for at smitten ikke sprer seg. Ved å vaske hendene ordentlig med såpe og hoste i albuen, teste deg for viruset hvis du tror du kan være smittet.

– Mediene er blitt beskyldt for å spre unødvendig mye frykt. Bør vi skjerpe oss?

– Jeg synes ikke norske medier har spredt voldsom frykt. I begynnelsen var det stor grad av usikkerhet rundt hvor alvorlig denne sykdommen er.

Jobber for å lage vaksine

Hun understreker at det som er bekymringsfullt med koronaviruset, er først og fremst at det ikke finnes vaksine mot det.

Norge har gitt millioner for at det skal forskes frem en vaksine mot viruset. Og jobber nå med å få flere land til å bidra med å gi penger til dette, sier statsministeren.