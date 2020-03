Fredag la regjeringen frem en endring i kringkastingsloven som har ett hovedmål: Å stanse spillreklame som sendes på norske kanaler distribuert fra utlandet.

Det kan få alvorlige konsekvenser for NENT-group som nylig sikret seg rettighetene til å sende Premier League i Norge. NENT/Viaplay betaler et ukjent beløp for rettighetene fra 2022 til 2028. TV2 skal ha betalt over 1,5 milliarder kroner for å sende disse kampene i tre år, ifølge VG.

Lovforslaget er det siste av en rekke tiltak som er innført de siste 10–15 årene i et forsøk på å bremse utenlandske spillselskapers tilgang til det norske markedet.

Ifølge norsk lov er det bare godkjente spillaktører – som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto – som kan markedsføre sine spill i Norge.

Forbudet mot markedsføring av spillene til de utenlandske selskapene har imidlertid vært vanskelig å håndheve. Dette fordi selskapene holder til utenfor Norges grenser og sender reklame på TV-selskaper som distribueres hovedsakelig fra London.

Stopper pengene: Domstolene skal avgjøre om det er lov

Heiko Junge / NTB scanpix

Tiltaket som nå foreslås, og sannsynligvis vil få flertall i Stortinget, er en endring i kringkastingsloven. Endringen åpner for at Medietilsynet kan pålegge norske TV-distributører og internettleverandører å hindre tilgang til ulovlig markedsføring.

– For regjeringen er dette et verdivalg der hensynet til personer med spilleproblemer og deres pårørende må gå foran økonomiske hensyn, sier kulturminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

Tror tiltaket vil svekke pengespillbransjen

Konkret inneholder lovforslaget en bestemmelse som gjør at Medietilsynet kan pålegge den som eier eller disponerer nett som formidler TV-sendinger å hindre tilgangen til pengespillreklame.

– Det er positivt at lovverket strammes inn, og at vi dermed får en reell hjemmel til å stoppe markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, mener direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Dagrun Reiakvam/Lotteritilsynet

Forslaget til endring i kringkastingsloven vil gi Medietilsynet muligheten til å pålegge TV-distributører å hindre tilgangen til markedsføring på nett og TV for pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Lotteritilsynet skal samarbeide med Medietilsynet i dette arbeidet.

De siste årene har Lotteritilsynet intensivert kampen mot de utenlandske spillselskapene, gjennom en rekke tiltak. Tilsynet har imidlertid ikke kunnet gjøre mye med TV-reklamen. Men det nye forslaget vil etter tilsynets mening svekke de utenlandske spillselskapene.

– Vi har lenge vært tydelige på at det er viktig å få stoppet denne reklamen. Dersom lovforslaget går igjennom, vil dette gjøre jobben vår med å beskytte folk mot spilleproblemer enklere, sier Lotteritilsynets direktør, Gunn Merete Paulsen.

Selskapene har én ting felles: Mange har norske eiere

TV-selskapene frykter for livsgrunnlaget

Forslaget har i høringsrunden møtt sterk motstand hos TV-selskaper som sender spillreklame. Discovery mener at lovforslaget vil sparke benene under selskapets livsgrunnlag.

– Konsekvensen for driften vil bli store, hevder selskapet.

Analyseselskapet Oslo Economics har anslått at Discovery og Nordic Entertainment Group Norway (NENT) – vil få redusert inntektene med mellom 250 og 500 millioner kroner.

Men det hersker stor uenighet om dette tallet. Det er nemlig stor usikkerhet knyttet til om TV-selskapene kan klare å erstatte inntektene fra pengespillreklame med inntekter fra andre annonsører. Prisen for pengespillreklame er høyere enn for de fleste andre produkter.

– Forslaget vil få alvorlige konsekvenser for mediemangfoldet innenfor fjernsyn, og at norske TV-seere vil få et dårligere tilbud, forteller NENT i sitt høringssvar.

Spillselskap varsler rettslig skritt

Lovforslaget blir også møtt med sterke reaksjoner fra spillbransjen. Det svenske selskapet Kindred Group, som står bak merkenavnet Unibet, varsler at saken kommer til å få et rettslig etterspill.

Arnfinn Mauren

– Norske myndigheter spiller høyt om et lovforslag som åpenbart er i strid med EØS-regelverket. Om dette lovforslaget blir vedtatt, kommer det garantert til å bli utfordret, sier Kindred Groups talsperson i Norge, Rolf Sims.

Han mener lovforslaget nærmest bidrar til å kriminalisere spillerne, griper inn i TV-selskapenes redaksjonelle frihet og utfordrer ytringsfriheten.

– Dersom hensikten er å forebygge spillproblemer, bør myndighetene i stedet rette oppmerksomheten mot Hamar og markedsføringen som Norsk Tipping driver, sier Sims.