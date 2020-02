Mann dømt til 11,5 års fengsel for drapet på fetteren utenfor Circle K-stasjon i Bergen

Da rettssaken startet i Bergen tingrett 24. januar, erkjente 22-åringen straffskyld for drapet.

Drapet skjedde utenfor Circle K-stasjonen ved Danmarks plass i Bergen kvelden 15. februar i fjor. Under et masseslagsmål ved bensinstasjonen knivstakk 22-åringen fetteren sin flere ganger i overkroppen. Et vitne som var på bensinstasjonen for å fylle luft i dekkene på bilen sin, ringte etter ambulanse da han forsto hvor alvorlig situasjonen var.

Politiet var første nødetat på stedet. De besluttet å kjøre den 28 år gamle knivstukne fetteren til akuttmottaket ved Haukeland sykehus. Rundt en time etter hendelsen døde han av skadene han hadde blitt påført.

Til sammen tolv personer ble pågrepet og siktet for ulike straffbare forhold i forbindelse med drapet, men kun fetteren stilles for retten, tiltalt for å ha utført selve drapet.

Said Bassam Chataya var aktiv i hiphop-miljøet under navnet «araber1». Det siste året før han ble drept spilte han flere konserter i norske byer.