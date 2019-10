– Tror ikke at en anti-Giske-fløy har satt seg ned i et mørkt møterom og bestemt seg for hvordan dette skal ende

Fredag lanseres Haddy Njies bok Dagbok 13. desember–13. februar, der forteller om det hun karakteriserer som de to tøffeste månedene i sitt liv.

Under NRK-intervjuet, sier Nije at lekkasjene til pressen, etter hennes mening, førte til en situasjon som var krevende også for dem som skulle gjennomføre prosessen i Arbeiderpartiet.

– Det er umulig å jobbe uforstyrret når pressen vet ting før du vet det selv. Det blir også veldig vanskelig for varslerne og for oss, sier Nije.

Hele intervjuet blir sendt på NRK fredag kveld.

Mediestormen

I sommer giftet Nije seg med tidligere Ap-nestleder Trond Giske. Da varslersakene mot Giske førte til en mediestorm i desember 2017, hadde de vært kjærester i flere år og hadde en datter sammen.

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet 7. januar 2018, som følge av flere varsler mot ham. Varslene var knyttet til seksuell trakassering og upassende oppførsel. Samme måned konkluderte partiet med at han hadde brutt partiets interne retningslinjer.

Ned Alley / NTB scanpix

Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han har avvist anklagene om seksuell trakassering.

En av påstandene i Nijes bok er at Hadia Tajik jobbet i kulissene for å skape uro rundt Trond Giske, og at Aps partisekretær forsøkte å få ham til å bli værende i vervet som finanspolitisk talsmann.

– Vanskelig å forsvare seg

Nije forteller også at det ble veldig vanskelig for Giske å forsvare seg, fordi det var omvendt bevisbyrde og at det var en stor jobb å skulle bevise noe man ikke gjorde i 2012.

Lindmo spør Nije om hun, etter alle anklagene mot Giske, ser en stor konspirasjon.

– Som sagt er jeg blitt utrolig mye flinkere til å se hvor sammensatt virkeligheten er, og jeg tror ikke at en anti-Giske-fløy har satt seg ned i et mørk møterom og bestemt seg for hvordan dette skal ende. Men jeg tror det var et veldig uvanlig samspill mellom flere eksplosive ting som skjedde samtidig.

Sterk drivkraft

Hun mener at metoo-bevegelsen var en veldig sterk drivkraft og at man var på jakt etter en stor avsløring av den typen i Norge og at det for journalister er mye lettere å snakke om en bestemt person i stedet for struktur eller kultur.

– Så var det Trond som både har masse rykter på seg om sene kvelder og sjekking og alt det der, og som ikke minst... er veldig kjepphøy liksom. Han har vært lite ydmyk og stått i mange stormer, men ingen har klart å felle ham eller å få ham til å legge seg flat. Da skjønner jeg at det er gøy å være den som får til det i pressen, sier Nije.