Advokat om torpedo-tiltalte: – Fortalte at han skjøt Tromsdal på oppdrag fra Røkke

Saken oppdateres.

– Han fortalte at han hadde skutt Tromsdal på oppdrag fra Røkke. Jeg kan ikke ta detaljene, sa advokat Arild Holden, tiltalte Jan Erik Iversens tidligere advokat.

Holden er innkalt som vitne i saken der Iversen er tiltalt for forsøk på utpressing mot finansmann og milliardær Kjell Inge Røkke.

Iversen hevdet tirsdag at han fikk i oppdrag å «fjerne» forretningsmannen Christer Tromsdal (50). Røkke beskrev tirsdag anklagene som «absurde».

– Jeg har hatt et godt forhold til ham. Jeg mener vi traff hverandre utenfor tingretten tidlig i 2017. Det hadde det kommet opp spørsmål om at VG skulle offentligjøre en del lydbåndopptak, sa advokat Arild Holden om tiltalte Jan Erik «Jannik» Iversen i Oslo tingrett onsdag formiddag.

Holden har tidligere vært tiltaltes advokat, og har arrangert møter mellom Iversen og Røkke for å prøve å løse konflikten mellom dem.

Konflikten skal ha blitt utløst av noen lydopptak av samtaler mellom de to, som VG publiserte i 2017. I den forbindelse var Holden i kontakt med Iversen og sa at han skulle prøve å hjelpe Iversen som mislikte sterkt at lydopptakene kom ut.

– Farlig nær utpressing

Iversen skal gjentatte ganger ha kontaktet Røkke om saken, og blant annet ventet på ham i garasjeanlegget på Aker.

– Jeg mente han var farlig nær pengeutpressing, og sendte ham en melding. Jeg har en fortid i politiet. Det var ment som et innspill for å avslutte dette, sa Holden i sin frie forklaring.

Holden fortalte om møtene han arrangerte mellom Iversen og Røkke. Flere tekstmeldinger mellom tiltalte og Holden ble lest opp i retten, blant annet da Iversen i desember 2017 sa at han ville gå til mediene og «fortelle alt», skriver VG.

– På det tidspunktet var jeg bekymret for Røkke. Jeg vet ikke om jeg informerte John Christian Elden eller Røkke, men jeg sa at «du må passe på deg selv». Det har med varslingsplikt å gjøre, sa Holden.

Fakta: Rettssaken mot Jan Erik Iversen Jan Erik «Jannik» Iversen (62) er tiltalt for utpresssingsforsøk mot milliardær og finansmann Kjell Inge Røkke, i tillegg til brudd på våpenloven for å ha oppbevart en springkniv og elektrosjokk hjemme i januar 2018. Ifølge tiltalen skal Iversen i en periode mellom november 2017 og 2018 ha truet med å «offentliggjøre ufordelaktige opplysninger» om Røkke, dersom han ikke betalte et tosifret millionbeløp. Iversen nekter straffskyld. Rettssaken går i Oslo tingrett fra 8. – 11. oktober. Iversen er tidligere straffedømt for trusler og brudd på våpenloven. Et av vitnene i saken er finansakrobaten Christer Tromsdal, som Iversen skjøt i kneet i 2004. Ifølge Iversen hadde Røkke tilbudt ham 100 millioner kroner for å «fjerne Tromsdal for godt», noe Røkke nekter for. Iversen hevdet i retten at Tromsdal hadde informasjon knyttet til den såkalte båtsertifikatsaken. I 2007 sonet Røkke 30 dager i fengsel for korrupsjon, etter at han skaffet seg et båtsertifikat på ulovlig vis i 2001. I 2017 publiserte VG flere lydopptak som skal være gjort av kunsthandler Per Orveland, som hevder at han var et bindeledd mellom torpedoen Iversen og Røkke. Dette skal ha utløst konflikten mellom Røkke og Iversen, fordi Iversen mener han settes i et dårlig lys og at finansmannen kunne stoppet publiseringen av opptakene.

Tromsdal skal vitne

Advokat Arild Holden er den første som vitner i andre dag av rettssaken.

Neste vitne onsdag er etter planen Kjell Inge Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke. Dagens Næringsliv skriver at Iversen tidligere har gjort et poeng ut av at han kjenner Monsen Røkke, men at han onsdag morgen ikke ønsket at han skulle vitne i saken likevel. Dommerne kom frem til at de likevel ønsker å høre Monsen Røkkes forklaring.

Deretter skal finansakrobaten Christer Tromsdal vitne, etterfulgt av Røkkes advokat Jon Christian Elden.

Også Røkkes tidligere advokat Ellen Holager Andenæs og Anna Nielsen som er daglig leder i samme advokatfirma vitner onsdag, ifølge DN.

Avisen skriver at forklaringen fra Røkkes sikkerhetsvakt Anders Snortheim er utsatt.

Ba om «ti stille-penger»

Jan Erik Iversen ble pågrepet i januar i fjor, samme dag som Kjell Inge Røkke anmeldte ham for utpressing.

Da Røkke vitnet i Oslo tingrett tirsdag, sa han blant annet at torpedoen Iversen ba ham om å betale 30–40 millioner kroner i «ti stille-penger». Pengene var angivelig betaling for å holde tett om et oppdrag torpedoen hevder at Røkke hadde gitt ham.

I retten kom det frem at Iversen har oppsøkt Røkke flere ganger, senest på advokat John Kristian Eldens kontor fredag forrige uke.

Tidligere sjef for beredskapstroppen i politiet, Anders Snortheimsmoen er nå innleid for å ivareta sikkerheten til Røkke. Han er også innkalt som vitne i rettssaken.