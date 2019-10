13 opp- og nedturer for vei og jernbane i statsbudsjettet

Aftenposten har plukket ut disse 13 opp- og nedturene fra regjeringens samferdselsbudsjett for 2020:

Bane Nor skulle bygge nytt dobbeltspor på Intercity fra Råde til Fredrikstad og til Sarpsborg. I sommer varslet Aftenposten at Jernbanedirektoratet plutselig ikke var så interessert i å bidra til ny stasjonsutbygging i de to byene. Nå sier regjeringen at det er uaktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form. En viktig årsak er at Bane Nor har gjort altfor dårlige grunnundersøkelser, og at man nå ikke aner hvor dyrt det blir å gjennomføre prosjektet.