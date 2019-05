Straks: Pressekonferanse om SAS-streiken i Stockholm

Artikkelen blir oppdatert.

Alle venter nå på at SAS-ledelsen og med SAS-konsernsjef Rickard Gustafson skal komme ut på en pressekonferanse i Stockholm. Pressekonferansen blir stadig utsatt. Konferansen ble først annonsert klokken 20.30, senere utsatt til 21.10 og nå er den tillyst klokken 21.30.

Tidligere torsdag kveld har flere kilder i Norge oppgitt at partene skal ha kommet til enighet hos Riksmekleren i Oslo.

De avsluttende formalitetene har nå vart i flere timer.

Partene i SAS-konflikten sitter fortsatt sammen hos Riksmekleren, flere timer etter at det ble klart at de hadde kommet til enighet.

Like før klokken 19 torsdag var det ennå ikke bekreftet at streiken er over. Fortsatt gjenstår ulike avsluttende formaliteter og protokollførsel, men partene i SAS-konflikten kom til enighet torsdag ettermiddag, etter det NTB erfarer.

Siden streiken brøt ut før helgen, har SAS hver dag kansellert et stort antall avganger en dag i forveien, men selskapet hadde ved 19-tiden ennå ikke kansellert noen avganger fredag.

Megling pågått i 33 timer

Ved 16.30-tiden meldte flere medier, blant dem VG og NRK, at partene i SAS-meglingen hadde kommet til enighet om en avtale, som nå må gjennom protokollbehandling på begge sider.

Det betyr at SAS-streiken går mot slutten på sin syvende dag. Totalt har 1409 SAS-piloter streiket siden fredag, med krav om forutsigbar arbeidstid, 13 prosent høyere lønn og gjeninnføring av avtaler om karriereutvikling og ansiennitet. SAS mener på sin side at kravene vil true selskapets lønnsomhet.

Onsdag klokken 11 møttes partene til megling hos Riksmekleren i Oslo. Forhandlingene fortsatte frem til natt til torsdag og utover dagen og kvelden torsdag.

Streikevaktene forlot sin post

Ifølge NRK pakker streikevaktene ved Oslo Lufthavn sammen tingene sine, og forlater stedet.

– Vi har fått beskjed om at vi har kommet til en enighet og at det bare er formaliteter igjen, sier pilot og avtroppende streikevakt, Espen Engebretsen til NRK.

Fakta: Pilot-streiken i SAS * Norge: 545 piloter organisert i Norsk Flygerforbund og Parat. * Sverige: 492 piloter organisert i Svensk Pilotförening. * Danmark: 372 piloter organisert i Dansk Pilotforening. * Totalt: 1.409 piloter i Norden

– Lang streik i flybransjen

Arbeidslivsforsker Kristine Nergaard i Fafo betegner den syv dager lange pilotstreiken som lang.

– Det er en lang streik i flybransjen. Men en uke er ikke langt hvis vi ser på alle typer streiker. En til to uker er ganske vanlig, men her er det stor variasjon, forteller hun til Aftenposten.

Halve overskuddet kan være spist opp

Fredag for en uke siden anslo finansanalytiker Ole Martin Westgaard i DNB Markets at streiken ville koste SAS mellom 75 og 100 millioner kroner pr. dag den pågikk.

I så fall er den samlede kostnaden nå i ferd med å passere 500 millioner kroner.

– Hvordan tror du streiken påvirker billettsalget fremover?

– Det har jeg ikke gjort beregninger for som jeg vil ha på trykk i avisen, sier Westgaard til Aftenposten torsdag ettermiddag, og bekrefter at hans opprinnelige estimater fortsatt er gjeldende.

DNB Markets spådde tidligere i år at SAS ville få et overskudd på 1,18 milliarder kroner i inneværende budsjettår (2019/2020).

Ifølge Westgaards regnestykker er dermed halvparten av SAS’ forventede overskudd for hele året nå nærmest tapt på grunn av streiken.

– Imidlertid, dette kan være nødvendig for å sikre en bærekraftig forretningsmodell, skrev Westgaard i en analyse etter at streiken brøt ut.

Fem dager lang streik kostet 150 millioner

Estimatene er basert på at omkring 70 prosent av avgangene er påvirket av streiken, og at det rammer 82 prosent av setekapasiteten.

I tillegg til at piloter ansatt i SAS styrer fly som eies av SAS, leier selskapet inn fly og besetning (såkalt wet-lease) fra flere, andre flyselskaper. Pilotene i disse selskapene er ikke berørt av streiken.

SAS-aksjen har falt 4 prosent på Nasdaq Nordic-børsen, fra 19,44 svenske kroner til 18,65 i skrivende stund, etter en kraftig oppgang da det ble kjent at partene møttes til megling onsdag.

Den norske stat var tidligere medeier i SAS, men solgte seg i fjor helt ut av selskapet.

I 2016 kostet en fem dager lang streik rundt 150 millioner svenske kroner. Men årets streik omfatter alle de tre landene hvor SAS har sin hovedaktivitet, noe som trekker prisen kraftig opp.

Så langt er alle SAS-opererte flyvninger innstilt frem til midnatt, torsdag kveld.

Dermed har streiken så langt ført til 4015 kanselleringer. Dette skal ha berørt 381.507 passasjerer, ifølge SAS.